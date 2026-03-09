Хегсет: САЩ ще направи всичко необходимо, за да свалят иранския режим

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет е категоричен, че той и президентът Тръмп ще направят всичко необходимо, за да свалят иранския режим. Министърът не изключи изпращането на американски сухопътни войски в Техеран, където операция “Епична ярост“ продължава.

"Готови сме да стигнем дотам, докъдето е необходимо, за да бъдем успешни“, каза Хегсет в интервю за CBS News.

"Запазваме си правото. Би било напълно неразумно от наша страна, ако не си запазим правото да изберем която и да е конкретна опция, независимо дали тя включва бойни действия на терен или не", аргументира се Хегсет.

Миналата седмица Тръмп заяви пред "The New York Post“, че американски сили могат да бъдат изпратени в Иран, ако се сметне за необходимо.

В интервюто, излъчено в неделя, министърът на отбраната каза, че ако бъде взето решение за разполагане на американски войски – открито или тайно – в Близкия изток, то няма да бъде споделено публично с пресата.

"Хората питат: "С бойни действия, без бойни действия, четири седмици, две седмици, шест седмици? Влизайте, влизайте", споделя Хегсет и добавя, че президентът е предупредил подчинените си да не казват нищо - "нито на врага, нито на пресата".

Хегсет, повтаряйки думите на президента, също призна, че жертвите със сигурност ще се увеличат с продължаването на конфликта.

Седем американски военнослужещи бяха убити при ответни удари с дронове от Иран – шестима армейски резервисти в Кувейт и един, който по-късно почина от раните си в Саудитска Арабия.

"Президентът беше прав да каже, че ще има жертви.Подобни неща не се случват без жертви. Ще има още жертви... особено нашето поколение знае какво е да видиш американците да се прибират в ковчези. Но това не ни отслабва ни най-малко. Сковава гръбнака ни и решимостта ни да кажем, че това е битка, която ще завършим", каза още Хегсет.

Шестимата убити – Никол Амор, 39 г. Коди Хорк, 35 г. Деклан Коуди, 20 г. Робърт Марзан, 54 г. Джефри О'Брайън, 45 г. и Ноа Тиетдженс, 42 г. – бяха върнати в САЩ в събота по време на тържествена церемония по предаване.

Седмият военнослужещ, чиято смърт беше обявена в неделя, не е публично идентифициран.

Новината дойде ден след като офицерът от нюйоркската полиция и награден ветеран от армията Сорфли Давиус почина по време на здравословна криза, докато беше разположен в Кувейт с Националната гвардия.