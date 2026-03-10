IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран: Преговори със САЩ не са на дневен ред

Техеран обвинява САЩ за дестабилизирането на производството на петрол

10.03.2026 | 11:16 ч. 42
Снимка: Ройтерс

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че не смята, че "въпросът за преговори с американците или за повторни преговори с американците ще бъде поставен на дневен ред", предаде в. "Джерузалем пост".

В интервю за телевизия Пи Би Ес Арагчи каза, САЩ са пропилели потенциала за бъдещи преговори, като многократно са нападали Иран по време на дипломатическите разговори – първо през юни миналата година, а след това и сега.

"Тази година те се опитаха да ни убедят, че този път е различно. Обещаха ни, че нямат намерение да ни атакуват", каза Арагчи и добави: "Затова не мисля, че разговорите с американците ще бъдат отново на дневен ред".

Министърът също така отрече, че Иран умишлено оказва натиск върху САЩ и Израел, като атакува производството на петрол в други страни от региона. Той заяви, че петролните танкери "се страхуват да преминават през Ормузкия проток", но "не Иран им пречи да плават в този проток". 

Вместо това министърът прехвърли вината върху агресията на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че с атаките си те са дестабилизирали региона. "Това е война, която ни е натрапена", заяви Арагчи и добави: "Ние само се защитаваме. Срещу нас е насочена агресия, която е абсолютно незаконна. А това, което правим, е акт на самоотбрана, който е законен и легитимен".

"Е, ние вече предупредихме всички в региона, че ако САЩ ни атакуват, тъй като не можем да достигнем американска територия, ще трябва да атакуваме техните бази в региона, техните съоръжения, техните обекти, техните активи. В резултат на това войната ще се разпространи в целия регион", каза иранският първи дипломат и допълни: "Така че това са последствията, последствията от агресията на САЩ срещу нас. Ние не носим отговорност за това".
(БТА)

