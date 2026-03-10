Дончева: Сарафов стои начело на прокуратурата, защото не му позволяват да стане от стола

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов обяви, че е готов да осигури институционална защита на всеки магистрат, който реши да говори открито за зависимости и влияние в съдебната система.

По думите ѝ натискът върху хората в съдебната система е постоянен и не е нещо необичайно.

„Има работни места, които във всички времена са били подложени на натиск. Такива са местата в правосъдието. Независимо по кое време живеят хората, те са подложени на натиск. И едно от изискванията към тях е да съумеят да издържат този натиск“, заяви лидерът на „Движение 21“ Татяна Дончева..

Теодора Георгиева се е самоподложила на натиска

Според Дончева българският европрокурор Теодора Георгиева сама е влязла в ситуация на зависимости, знаейки как функционира системата.

„Теодора Георгиева се е самоподложила на натиска, знаейки много добре, че престижните места за кариерата на магистратите минават през одобрението на една група хора, които очевидно не са чистоплътни. И това не я е смутило“, каза тя.

Дончева отхвърли и твърденията, че записите, в които се твърди, че се вижда Георгиева, са манипулирани.

„Изфабрикувани друг път. Тя не отрича, че е на кадрите. Каквото и да добавиш или да отнемеш от този запис, самият факт, че тя се намира там, е достатъчен. Тя самата признава, че е била няколко пъти там“, коментира юристът.

Според нея в магистратската система отдавна има установени зависимости.

„В магистратската система има зависимости, които са в дъното на функционирането на съдебната система по уродлив начин“, заяви Дончева.

По думите на Дончева тези процеси имат дълга история: „От момента, в който Ахмет Доган получи достъп през управлението с НДСВ до възможността да нарежда съдебната система, той го правеше от най-ниските етажи. Хората, които бяха на последните стъпала, постепенно се изкачиха почти до върха. Делян Пеевски е продължението на тази работа.

Георгиева говори с идеята, че не само тя ще изгори

Според нея европрокурорът Теодора Георгива е започнала да говори едва когато е разбрала, че кариерата ѝ е застрашена.

„Когато Европейската прокуратура, след проверките си, е казала, че този прокурор е невъзможен за оставане в системата и ще предложат на пленарната зала на Европарламента да я освободи, тя решава да говори, мотивирана от това, че няма само тя да изгори“, коментира Дончева.

Тя подчерта, че подобен случай би бил изключително лош сигнал за страната.

„Това ще е първият такъв случай и говори много зле за България“, добави тя.

Борислав Сарафов не е инатлив, не му дават да стане от стола

По повод спора дали е легитимен и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов Дончева заяви, че законът е ясен.

„Има законов регламент, който предвижда, че временно изпълняващият длъжността главен прокурор може да остане на тази длъжност шест месеца. Шест месеца са шест месеца – щом са изтекли, точка“, заяви тя.

Според нея именно прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да се произнесе по въпроса.

„Както по отношение на председателя на Върховния административен съд съдийската колегия тихо и кротко излъчи нов временно управляващ, така и тук трябва да се произнесе прокурорската колегия“, каза Дончева.

По думите ѝ обаче това едва ли ще се случи: „Аз не очаквам прокурорската колегия по никакъв начин да се произнесе, тъй като Борислав Сарафов е контрагент на Бойко Борисов и Делян Пеевски по отношение на компроматите, с които взаимно се държат“.

Според Дончева именно тези зависимости обясняват защо Сарафов остава на поста.

„Напълно възможно е той да стои там не защото е инатлив човек, а защото други хора, от които зависи, не му позволяват да стане от стола. Те нямат готов човек, който да сложат на този пост с гаранция, че ще бъдат недосегаеми“, коментира тя.

Нивото на българския европрокурор е тревожно

Дончева отправи и остри критики към професионалните качества на Теодора Георгиева.

„От интервюто на Теодора Георгиева всеки може да придобие представа какво е юридическото и интелектуалното ниво на човека, който България е излъчила за европейски прокурор. Вярвайте ми, това е под последната една трета на системата“, заяви тя.

По думите ѝ други кандидати за поста са били значително по-подготвени.

„От класирането в тройката тя е излъчена. Третият в класирането, бронзовият медалист, е обявен за шампион. Другите кандидатки са доста по-добри от нея“, каза Дончева.