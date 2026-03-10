IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Масови шествия в Иран в подкрепа на новия върховен лидер

Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел до окончателна победа

10.03.2026 | 08:23 ч. 6
Снимка: Ройтерс

Стотици хиляди иранци се включиха в организирани шествия снощи, за да отбележат избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на страната след смъртта на баща му, аятолах Али Хаменей, съобщиха иранските държавни медии, цитирани от ДПА.

Участниците в шествията се заклеха във вярност на новия лидер въпреки заплахата от американски и израелски атаки.

Държавната телевизия показа хора и автомобили, развяващи иранския флаг. Демонстрантите обещаха да продължат настоящия конфликт със САЩ и Израел „до окончателна победа“.

Петдесет и шестгодишният нов върховен лидер беше назначен да наследи баща си като духовен и политически водач късно вечерта в неделя – десет дни след смъртта на Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар.
(БТА)

Иран нов върховен лидер шествия
