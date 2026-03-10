Най-бедните пенсионери с по 50 евро за Великден, кои ще получат по 20 евро?

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Това е предложението на социалния министър Хасан Адемов, което ще разгледа утре служебният кабинет. Така великденски добавки ще има за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, съобщи правителствената пресслужба.

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.

