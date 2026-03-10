IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-бедните пенсионери с по 50 евро за Великден, кои ще получат по 20 евро?

Утре предложението ще се разгледа от правителството

10.03.2026 | 12:04 ч. Обновена: 10.03.2026 | 12:05 ч. 5
Снимка: БГНЕС

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година. 

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година. 

Това е предложението на социалния министър Хасан Адемов, което ще разгледа утре служебният кабинет. Така великденски добавки ще има за над 1 600 000 пенсионери по повод предстоящите празници.

На 20 февруари Националният осигурителен институт, по молба на Министерството на труда и социалната политика, представи разчети и бяха подготвени 10 варианта за подпомагане на най-уязвимите. Беше направен внимателен преглед на възможностите на държавата в условията на липсващ бюджет, съобщи правителствената пресслужба. 

Необходимите средства за осигуряване на надбавките са 57 800 000 евро. Те ще бъдат трансферирани от държавния бюджет към бюджета на държавното обществено осигуряване.
 

