Крайният срок наближава: Конкурсът за чиста журналистика Web Report приема кандидатури до 31 март

Деветото издание на конкурса за чиста журналистика Web Report, организиран от Dir.bg, е в разгара си, а приемът на материали продължава с пълна сила. Организаторите напомнят, че крайният срок за кандидатстване е 31 март (включително) и призовават всички журналисти, които оценяват работата си като значима за обществото, да кандидатстват чрез платформата на конкурса: https://webreport.bg

Участниците могат да изпращат материали в категориите „Общество“, „Икономика“, „Технологии и иновации“, „Култура и изкуство“, „Спорт“ и „Истински истории“. По традиция по време на церемонията ще бъдат връчени и специални награди на журито - сред тях отличия за фоторепортаж, видеорепортаж и подкаст, „Зелено перо“, „Гореща точка“, „Млад автор“ и „Журналистическо майсторство“, в зависимост от подадените материали.

Критериите за оценка остават непроменени: точен поглед към обществените проблеми, личен почерк, творчески подход, обективност, факти и достоверност.

Материалите ще бъдат оценявани от жури, съставено от утвърдени журналисти от водещи български медии. Web Report 2026 запазва традицията си да обединява професионалисти от конкурентни редакции, за да гарантира компетентна и прозрачна оценка.

В журито на конкурса са генералният директор на БТА Кирил Вълчев, журналистът и водещ в дирекция "Новини и актуални предавания" на БНТ Аделина Радева, Валерия Николова - заместник-главен редактор на направление "Актуални предавания" на програма "Хоризонт" - БНР, водещият на "120 минути" по bTV Светослав Иванов, Александър Попов - главен редактор на Dnes.bg, главният редактор на "Капитал" Ивайло Станчев, Методи Владимиров - водещ и изпълнителен продуцент "Новини" в NOVA, журналистът и писател Анна Заркова, журналистът и основател на кампанията "Будител на годината" Ива Дойчинова, главният редактор на Dir.bg Никола Костадинов, председателят на Българската асоциация на спортните журналисти Найден Тодоров, Евгени Димитров - основател на агенция "Булфото" и Илияна Захариева - директор "Корпоративни комуникации" в А1.

Investor Media Group e медиен партньор на инициативата