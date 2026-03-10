"Възраждане" променя само двама водачи на листи - в Силистра и Търговище

"Възраждане" отива на предстоящите парламентарни избори само с две промени във водачите на листи - в Силистра и в Търговище, където на предишния вот не са успели да вкарат народен представител. Това съобщи председателят на партията Костадин Костадинов на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.

В Силистра ще води Марин Николов, който е председател на местната ни организация, а в Търговище - Емил Борисов, който отскоро е в редовете на нашата структура в Антоново, посочи той. По отношение на другите водачески места нямаме изненади, добави лидерът на "Възраждане".

Костадинов обяви, че както досега, ще води листите във Варна и в 25-ти Многомандатен избирателен район (МИР) - София. Заместник-председателят на партията Цончо Ганев ще води в Бургас и в 23-ти МИР-София. Другият заместник-председател - Петър Петров, традиционно води листите в Монтана и в 24 МИР - София, каза лидерът на "Възраждане".

Цвета Рангелова е начело на листата в Благоевград, Ангел Янчев - във Велико Търново, Вера Александрова - във Видин, Ивайло Папов - във Враца. Даниел Петров ще е водач на листата в Габрово, Константина Петрова - в Добрич, Георги Георгиев - в Кърджали и в Хасково, Димчо Димчев - в Кюстендил, Ивелин Първанов - в Ловеч и в Плевен, Стоян Таслаков - в Пазарджик, Димо Дренчев - в Перник. Ангел Георгиев е водач в Пловдив град и в Смолян, Кръстьо Врачев – в Пловдив област, Златан Златанов - в Русе, Климент Шопов – в Сливен, Ангел Славчев – в София област, Искра Михайлова - в Стара Загора, Веселин Вешев - в Раздрад и в Шумен, и Никола Димитров - в Ямбол.

Отиваме на тези избори, за да превърнем "Възраждане" в незаобиколим фактор, без който управление не може да се състои, заяви Костадин Костадинов. Вярвам, че ще надскочим резултата на предишните избори, каза още той. Влизаме в кампанията с надслова "Свободен народ, независима България" – това са двете ценности, за които ще се борим, посочи Костадинов.

Ние сме готови да си сътрудничим с всеки, който подкрепя нашите искания и нашата програма, заяви лидерът на "Възраждане" на въпрос за възможни партньорства в следващия парламент. Що се отнася до формацията на Румен Радев, това, което виждаме в момента от много пестеливите му изявления, защото до момента, след като напусна Президентството, има точно четири публични изяви, той очертава политика, която съвпада напълно с политиката на ГЕРБ, ДПС и ПП-ДБ, коментира лидерът на "Възраждане". Всъщност ние имаме непреодолими тежки идеологически различия, допълни Костадинов.

Лидерът на "Възраждане" посочи, че днес за пореден път ще предложат вдигане на санкциите срещу Русия, защото виждат какво се случва с цената на петрола.

Относно предложените от "ДПС-Ново начало" великденски добавки от 55 евро за пенсионерите под прага на бедност и 15 евро за всички останали, лидерът на "Възраждане" коментира, че това е предизборна гавра с най-бедните. Не смятам, че тези предложения въобще трябва да бъдат разглеждани в парламента, защото, ако те бъдат внесени, ние ще предложим редакция. Те предлагат 55, ние ще предложим 155 – вдигаме мизата, коментира Костадинов. Вярвам, че ще има друг, който ще предложи 255, добави той. По думите му в държавата в момента пари няма, бюджетът е продънен и това го заявява самото финансово министерство.