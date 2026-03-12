Дмитриев обсъди световната енергийна криза с американските си колеги

Пратеникът на руския президент Кирил Дмитриев заяви, че е обсъдил настоящата енергийна криза с американските си колеги като част от среща на работната група САЩ-Русия по икономика, която се проведе във Флорида, предава Ройтерс.

Близо 20 милиона барела на ден (bpd) доставки – приблизително една пета от световното производство – са блокирани в Персийския залив след ефективното затваряне на Ормузкия проток малко след началото на съвместната война между Израел и САЩ срещу Иран на 28 февруари.

„Днес много страни, предимно Съединените щати, започват по-добре да разбират ключовата, системна роля на руския петрол и газ за осигуряване на стабилността на световната икономика, както и неефективността и разрушителния характер на санкциите срещу Русия“, каза Дмитриев.

Дмитриев каза, че по указание на президента Владимир Путин е провел срещи в Съединените щати с ръководителите на работната група по икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати.

„Обсъдихме както обещаващи проекти, които могат да допринесат за възстановяването на руско-американските отношения, така и настоящата кризисна ситуация на световните енергийни пазари“, каза Дмитриев.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф заяви, че екипите са обсъдили „разнообразни теми“ и са се споразумели да поддържат връзка. Сред другите присъстващи бяха Джаред Кушнер, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, и съветникът в Белия дом Джош Грюнбаум.