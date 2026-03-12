Защо Литва иска танк Leopard?

Литва е отпуснала приблизително 700 милиона евро за 44 усъвършенствани танка Leopard 2A8, но вместо да ги купува директно от Германия, тя е уредила да ги произвежда в собствените си фабрики.

Правителството на Литва одобри план за отбрана от Министерството на икономиката и иновациите, който предвижда произведеният в Германия основен боен танк (ОБТ) Leopard 2A8 да бъде сглобяван в балтийската държава, за да се засили развитието на военните ѝ способности. Одобрението гарантира, че програмата ще бъде поставена в списъка с големи проекти на Вилнюс и е в отговор на призивите на правителството за увеличаване на ключовите му отбранителни инициативи в подкрепа на националните и европейските отбранителни способности.

Общо литовското правителство е одобрило 710,5 милиона евро (826 милиона долара), които ще бъдат отпуснати от Държавния фонд за отбрана за 2026 г. в подкрепа на местното сглобяване на германските ОБТ, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

„За първи път някои от усъвършенстваните танкове по стандарта на НАТО ще бъдат сглобени в Литва, а създадената инфраструктура ще осигури тяхната дългосрочна техническа поддръжка и готовност. Това укрепва литовските въоръжени сили, насърчава растежа на отбранителната промишленост и допринася за увеличаване на отбранителните способности на Европа“, каза министърът на националната отбрана Робертас Каунас.

Бъдещото съоръжение за сглобяване ще бъде построено в свободната икономическа зона Каунас, като Lithuania Defense Services (LDS), съвместното предприятие, създадено през 2022 г. между Вилнюс и германските производители на оръжие Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, обеща да инвестира около 50 милиона евро (57 милиона долара) в проекта. Той ще създаде над 80 работни места в страната до 2028 г.

„Този ​​проект е не само значителна инвестиция в отбранителната промишленост на Литва, но и важна стъпка за укрепване на сигурността на нашата държава“, каза министърът на икономиката и иновациите Едвинас Грикшас. „Сглобяването на танкове в Литва повишава устойчивостта на веригите за доставки, намалява зависимостта от външни доставчици и създава дългосрочна добавена стойност за националната икономика“, каза Грикшас. „В същото време това е ясен сигнал, че държавата последователно помага за реализирането на стратегически важни инвестиции, като създава условия за техния растеж и създаване на висококачествени работни места в Литва.

LDS вече поддържа и обслужва произведени в Германия бойни машини, използвани от Литва и нейните съседи от НАТО. Също така извършва ремонти и обновяване на оборудване, доставено от партньори от Алианса на Украйна от средата на 2022 г.

Leopard 2A8 е най-новият вариант на произведения в Германия основен танк,

който за първи път влезе на въоръжение през октомври 1979 г. Произведен от европейския отбранителен конгломерат KNDS и базиран на Leopard 2A7+, новият модел е оборудван с няколко забележителни подобрения, включително системата за активна защита (APS) „Trophy“ и подобрена система за всестранно (360-градусово) наблюдение. Обновеният вариант е с пасивна многослойна композитна модулна броня от последно поколение, състояща се от стомана, волфрам, композитен пълнител и керамика.

Моделът 28A е оборудван с триместна кула, в която се помещава основната 120-мм L55. Гладкоцевно оръдие, произведено от Rheinmetall AG. Това е подобрена версия на оръдието L44, използвано в по-ранни модели Leopard 2. Съобщава се, че L55 е с около 1,3 метра (4,2 фута) по-дълго от предишното оръдие, което осигурява увеличена начална скорост и подобрена точност, обсег и проникване. Новото основно оръдие може да стреля и с различни боеприпаси, включително APFSDS (бронебойно-стабилизиран саботизационен снаряд), HEAT (високоексплозивно противотанково снарядно ...

Литва има повече причини от повечето страни в Европа да се тревожи за проблеми с отбраната. Малката балтийска държава граничи както с руския анклав Калининград, така и с васалната ѝ държава Беларус на югоизток. Въпреки че е единствената от балтийските държави, която не граничи със същинската Русия, това не е голяма утеха, като се има предвид, че Русия започна нахлуването си в Украйна през Беларус през 2022 г. с одобрението на дългогодишния лидер Александър Лукашенко.

Поради близостта си до Русия, и трите балтийски държави постоянно са изпълнявали или надвишавали целите за разходи на НАТО и бяха ентусиазирани поддръжници на решението от миналата година да се повиши целевият показател за разходи за отбрана на Алианса от 2% от БВП на 5%. Като част от увеличението, Литва инвестира сериозно в собствената си отбрана и е на път да закупи 44 основни танка Leopard 2A8, с които ще се сформира национален танков батальон. Очаква се доставката на танковете да започне през 2028 г. и да продължи до 2030 г., като голяма част от сглобяването ще се извършва на вътрешния пазар. Финансирането за отбрана подкрепя и изграждането на инфраструктура за 45-та танкова бригада „Литауен“ (Литовска бригада) на германския Бундесвер, първото германско военно поделение, постоянно разположено в чужбина след Втората световна война. Подразделението ще разполага със 105 танка Leopard 2A8.

Разполагането на германски сили в Литва има за цел да възпре Москва и да гарантира, че Берлин ще има време да реагира, ако Русия предприеме инвазия.