Шест кораба под атака в Персийския залив и Ормузкия проток

Ирански кораби, натоварени с експлозиви, изглежда са атакували два танкера за гориво в иракски води, подпалвайки ги и убивайки един член на екипажа в сряда, след като снаряди са ударили четири кораба във водите на Персийския залив, съобщиха пристанищни, морски охранителни и рискови фирми, цитирани от Ройтерс.

Последните атаки срещу кораби, свързани със САЩ и Европа, бележат ескалация на конфликта между Иран и американско-израелските сили, увеличавайки броя на корабите, ударени в региона от началото на боевете, до най-малко 16.

Корабоплаването в Персийския залив и по тесния Ормузки проток, който превозва около една пета от световния петрол, е почти в застой, откакто САЩ и Израел започнаха удари срещу Иран на 28 февруари, което доведе до рязко покачване на световните цени на петрола до върхове, невиждани от 2022 г. насам.

Иранската революционна гвардия заяви, че ако атаките срещу Иран продължат, няма да позволи „един литър петрол“ да бъде превозван от Близкия изток до САЩ, Израел или техните партньори.

Тръмп предупреди, че Вашингтон ще удари Иран по-силно,

ако блокира износа на петрол, и каза, че петролните компании трябва да използват пролива, защото „почти целият ирански флот е изчезнал“.

Корабите, цел на атаките в късните нощи в сряда в Персийския залив близо до Ирак, бяха „Safesea Vishnu“ под флага на Маршалови острови и „Zefyros“ под флага на Малта, които са натоварили товари с гориво в Ирак, съобщиха двама иракски пристанищни служители.

Иракската държавна организация за маркетинг на петрол (SOMO) заяви, че Safesea Vishnu е бил чартиран от иракска компания, сключила договор със SOMO, и че Zefyros е бил натоварен с кондензатни продукти от ⁠Basra Gas Company. И двата кораба са били атакувани в зоната за товарене от кораб на кораб в иракските териториални води, съобщи SOMO.

Иракските нефтени пристанища са напълно спрели дейността си след нападенията, докато търговските пристанища продължават да функционират, съобщи иракската държавна информационна агенция, позовавайки се на ръководителя на държавната General Company for Ports of Iraq (GCPI).

Иранската революционна гвардия многократно е предупреждавала, че всеки кораб, преминаващ през Ормузкия проток, ще бъде обект на нападения.