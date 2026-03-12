Защо транзакционната дипломация не успя да сложи край на войната в Украйна?

Русия не се интересува от голяма сделка за Украйна, защото разбира сигурността си през собствения си образ, а не само чрез конкретни заплахи.

Убеждението на президента Доналд Тръмп, че може бързо да наложи споразумение чрез преговори между Русия и Украйна през 2025 г., отразява фундаментално неразбиране на войната, нейните причини и най-важното - нейните залози. С навлизането на петата година от войната Русия се бори за нещо, което не може да бъде заснето от сателитни изображения или измерено чрез конвенционални показатели за военна мощ. Танкове, окопи, териториални издатини и други конвенционални показатели за военна мощ разказват критична, но непълна част от историята за продължаването на войната, пише за TNI Итън Джонсън, кандидат за магистърска степен по международни отношения от втора година в Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ във Вашингтон, окръг Колумбия.

Далеч от това да отразяват търсене на гаранции за сигурност, които могат да бъдат решени чрез транзакционна дипломация, руските военни цели в Украйна остават ориентирани към идентичността, представлявайки кулминацията на десетилетно търсене на онтологична сигурност, т.е. сигурност, дефинирана от идеята за Русия, а не от конвенционален баланс на силите. Докато Вашингтон не признае фундаменталното несъответствие между своите транзакционни предположения и мотивациите на Русия, способността му правилно да прогнозира поведението на Москва ще остане нарушена.

Втората администрация на Тръмп сигнализира за твърда промяна от либералния интернационализъм към популистки реализъм. С език като „международен ред, основан на правила“, използван само с подигравателни цитати, Националната стратегия за сигурност до 2025 г. претендира да признае суровите реалности на бойното поле, като по този начин оказва натиск върху Украйна да направи няколко отстъпки, за да осигури мирно споразумение. Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет уместно обобщи това чувство, заявявайки в Брюксел миналия февруари:

„Можем да говорим колкото си искаме за ценности, но не можем да стреляме по ценности. Не можем да стреляме по знамена... Няма заместител на твърдата сила.“

Първоначално президентът Тръмп твърдеше, че може да разреши конфликта в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност. Макар че почти сигурно е хиперболично изявление, атмосферата на първия залп на администрацията беше оптимистична. Месец по-късно той настоя, че Украйна е основната пречка за мира. До май той заяви, че руският президент Владимир Путин е „абсолютно луд“. Повече от година след началото на управлението на администрацията конфликтът продължава със значителна интензивност. И все пак, бойните линии остават неподвижни. Дори с продължаващото увеличаване на войските и засилената активност на безпилотните летателни апарати, Русия в момента окупира приблизително 20 процента от украинската територия, район с размерите на Охайо.

С настоящите си темпове руските сили ще завладеят останалите 80 процента не по-рано от началото на 22-ри век. Човешката цена на войната остава също толкова огромна, като CSIS оценява близо 1 милион руски жертви и 250 000 убити войници. За да поставим тази цифра в перспектива, тези оценки сега надвишават загубите, които Съветският съюз понесе в Афганистан, тези, понесени от Америка във Виетнам, и загубите на американските войски по време на цялата Глобална война срещу тероризма след 11 септември, взети заедно. Като се имат предвид опитите за отстъпки на администрацията на Тръмп на фона на нарастващите разходи за войната, какво обяснява готовността на Путин да продължи да се бори?

Централното разминаване между стремежите на администрацията и реалностите на място се крие в нейния манталитет на договаряне. Този модел, дългосрочен отличителен белег на стила на преговори на президента, се корени във вярването, че личното разбирателство и драматичните предложения могат да доведат до бързо разрешаване на сложни конфликти.

Макар че може би е приложим за недвижими имоти или корпоративни сливания, този модел е фундаментално несъвместим със светогледа на Владимир Путин, който се стреми да потвърди идентичността на Русия като велика сила и цивилизация, различна от Запада.

Точно както индивидът се нуждае от стабилно чувство за това кой е във времето, за да функционира, нациите се стремят да установят приемственост между миналото и настоящето си – понякога дори за сметка на физическата сигурност, макроикономическите тенденции и политическата съгласуваност. Онтологичната несигурност може да подтикне една държава да преследва престиж, а престижът е еднопосочен път, който наказва „отстъплението“, „капитулацията“ или „установяването“ в съзнанието на преследвача.

За Путин разпадането на Съветския съюз през 1991 г. представляваше дълбок разрив.

Откакто Путин пое властта през декември 1999 г., голяма част от това, което Путин направи на международната сцена, е било надолу по течението на това възприемано национално унижение и докато той е на власт, тази динамика вероятно ще се запази. Анексирането на Крим през 2014 г., бунтът в Донбас, подкрепата за Башар Асад по време на сирийската гражданска война и продължаващата инвазия в останалата част на Украйна бележат важни етапи в десетилетна кампания за възстановяване на загубения престиж в очите на руските лидери и нейния народ.

Путин вижда себе си като защитник на „Русский мир“ („Руски свят“)

и вижда западната икономическа и културна експанзия като конкретна и правдоподобна заплаха за неговата приемственост. Той твърди, че Украйна е неразделна част от Руския свят, заявявайки:

„Украйна не е просто съседна страна за нас. Тя е неотменна част от нашата собствена история, култура и духовно пространство.“

От транзакционна гледна точка, понасянето на близо милион жертви, без да се постигнат първоначалните му военни цели, е ясен призив за прекратяване на военните действия. И все пак, за Путин, самият акт на водене на войната е самоцел. Той утвърждава самооценката на Русия, като я противопоставя на космополитния западен „друг“. В тази рамка борбата на Русия се самовалидира, дори ако издълбава икономиката, намалява суверенитета ѝ, като става все по-зависима от Китай, и сее демографски хаос, чието поправяне може да отнеме десетилетия.

Министърът на отбраната на САЩ Хегсет е номинално прав в твърдението си, че не можем да „стреляме“ по ценности, речи и знамена. Той обаче фундаментално пропуска същината в заключението си, че те някак си са без значение. Далеч от това да са безсилни, същите тези речи, ценности и знамена – всички от които са проявления на националистическа идентичност – имат солидна роля в задействането на някои от най-смъртоносните конфликти в региона. Ако за щастие се стигне до прекратяване на огъня през 2026 г., временното спиране на кинетичната военна активност би могло да остави незасегнато основното триене в идентичността. В рамките на няколко години желанието на Русия да утвърди статута си на „велика сила“, различна от Запада, може да доведе до нова конфронтация в близко бъдеще.

Важно е да се отбележи, че разбирането на копнежа на Русия за онтологична сигурност не изисква симпатизиране на Путин или приемане на неговите ревизионистични военни цели. По-скоро рамката изяснява как Путин оценява загубата, очакваната полза и риска. Изработването на работещо решение на войната ще изисква подобрена ситуационна осведоменост за военните способности на Русия и, също толкова важно, мотивиращите намерения, оформящи нейната стратегия. Докато Вашингтон не разбере, че Путин води война за идентичност, той ще продължи да преценява погрешно поведението на Москва на международната сцена. Независимо от усилията си да осигури прекратяване на огъня, Вашингтон не може да преговаря ефективно с противник, когото не разбира.