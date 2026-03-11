Тръмп прогнозира бърз край на войната в Иран, Макрон се съмнява

Войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване, заяви американският президент Доналд Тръмп.

"Остана малко тук-таме [...] по всяко време, когато поискам това да приключи, ще приключи", каза Тръмп в кратко телефонно интервю.

Френският президент Еманюел Макрон обаче не е убеден за скорошния край на военните действия.

Той заяви, че военните способности на Иран "не са сведени до нула" от американските и израелските удари и прикани Доналд Тръмп да "изясни както крайните си цели, така и темпото, с което иска да проведе операциите".

"Вече има значителни щети, нанесени на военните балистични способности на Иран, но Техеран продължава да атакува няколко страни в региона и следователно способностите му не са сведени до нула", заяви френският държавен глава след среща на лидерите на Г-7.

Макрон добави, че няма "потвърждение нито от партньорски служби, нито от френските служби" за използването на морски мини от Иран в Ормузкия проток, като посочи, че това би било "тежко решение" от страна на Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че Иран е заплашен с "безпрецедентни военни последствия" в случай на поставяне на мини в Ормузкия проток, който де факто е под ирански контрол. Малко след това американската армия обяви, че е унищожила 16 ирански мининосеца близо до протока.