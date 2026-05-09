Равенство между Монтана и Локо Сф в битка за оцеляване

Монтана и Локомотив София завършиха 2:2 в двубой от плейофите за оцеляване в Първа лига. Срещата предложи драматичен развой, след като домакините изпуснаха аванс от два гола.

Тимът от Монтана започна силно и откри резултата още в 14-ата минута. Димитър Буров подаде към Умаро Балде, който реализира на празна врата за 1:0. Десет минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Борис Димитров асистира на Иван Коконов, а офанзивният играч преодоля Александър Любенов за 2:0.

След почивката Локомотив София повиши темпото и намали изоставането в 63-ата минута чрез Адил Тауи, който се разписа с удар от дистанция. Гостите продължиха да търсят изравняването и в заключителните минути стигнаха до втори гол. Георги Минчев оформи крайното 2:2 и донесе точка на столичния тим.

За тима на Монтана, който е последен в класирането, това е втори пореден мач, в който отборът пропилява преднина от два гола, след като подобен сценарий се разигра и при гостуването на Берое. Шансовете на отбора да се спаси са илюзорни, докато Локомотив може вече да диша спокойно. / БГНЕС