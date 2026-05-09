Министър Керязов: Спортът трябва да бъде национален приоритет

Изграждаме по-здраво и активно младо поколение, каза спортният министър

09.05.2026 | 16:33 ч. 4
Министерство на младежта и спорта

Спортът трябва да бъде национален приоритет, защото чрез него изграждаме по-здраво и активно младо поколение. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов по време на официалното откриване на Световна купа по спортна гимнастика, която се провежда във Варна от 7 до 10 май.

“За мен е чест да присъствам на моето първо официално събитие като министър на младежта и спорта - Световната купа по спортна гимнастика. Благодаря на Община Варна за подкрепата, която оказва на Българската федерация по гимнастика, защото коства много тези спортни съоръжения да бъдат тук днес и да можем да посрещнем елита на спортната гимнастика във Варна“, добави министър Керязов.

“Сигурен съм, че с общите ни усилия и следващата година залата ще бъде още по-пълна, защото спортът трябва да бъде национален приоритет за всички нас – не само за федерацията, общините и държавата, а за цялото ни общество. Спортът е здраве за нашите деца, а елитният спорт е гордост и престиж за България. Без спортуващи деца няма елитен спорт“, подчерта министърът.

Керязов изрази признателност към легендите на българската гимнастика Йордан Йовчев и Красимир Дунев. “Двамата са изключително полезни, защото успяват да вдъхновят стотици деца да се занимават с този изключително труден спорт, какъвто е спортната гимнастика“.

Министърът пожела успех на всички участници и изрази увереност, че състезанието ще предложи силни изпълнения и достойна конкуренция.

На 7 и 8 май се проведоха квалификациите, а днес и утре най-добрите гимнастици ще определят медалистите в отделните уреди. България има пет участия във финалите – Даниел Трифонов на прескок и висилка, Йордан Александров и Йоан Иванов на успоредка, както и Никол Стоименова на греда.

В церемонията по откриването участваха и спортисти със Синдром на Даун от Федерацията по адаптирана физическа активност.

На официалното откриване присъстваха още председателят на организационния комитет на Световната купа и народен представител Йордан Йовчев, кметът на Варна Благомир Коцев, областният управител Атанас Михов и председателят на Българската федерация по гимнастика Красимир Дунев.
Министър Керязов награди шампиона във финала на земя при мъжете Виктор Турникурт от Белгия.

Енчо Керязов Министър на спорта Световна купа спортна гимнастика Варна спорт
