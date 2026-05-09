Спецакция на СДВР срещу наркоразпространението

Полицейска спецакция на СДВР в столицата срещу наркоразпространението. Задържани са 19 души. Акцията е стартирала на 7 май и е обхванала територията на София - рискови квартали и местата около учебни заведения, съобщава МВР.

В столичния квартал “Дружба” беше установен за държане и разпространение на дрога 41-годишен мъж, известен на полицията и осъждан. По време на процесуално-следствените действия в дома му криминалистите открили домашна наркооранжерия за отглеждане на марихуана. Помещението било оборудвано с въздуховодна, изолационна и напоителна системи за отглеждането на растенията. Иззети са множество саксии с марихуана, както и пет пакета тревиста маса с приблизително тегло около 50 г, таблетки екстази, машина за ламиниране, две електронни везни и един въздушен пистолет.

По случая се води досъдебно производство, а след доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и е взета мярка за неотклонение “задържане под стража” до 72 часа.

Отново на 7 май, около 19:00 ч. в кв. “Красна поляна” полицейски служители от Трето РУ спрели за проверка 25-годишен младеж, криминално проявен, за когото имало информация, че държи и разпространява наркотици в столицата. В него било открито неголямо количество марихуана. Проверката продължила и в дома му, където при обиска неговата приятелка се опитала да се отърве от наркотика, изхвърляйки част от него през терасата. И двамата са задържани с полицейска мярка до 24 часа.

Общото количество иззета марихуана е около 100 дози, иззети са и близо 3500 евро.

Късно вечерта в същия квартал полицаи от Трето РУ задържаха за срок до 24 часа двама благоевградчани, на 42 и 44 г., регистрирани за кражби и наркотици. При направената проверка у единия е намерен пакет с 19 дози кафяво прахообразно вещество – фентанил. По случая се води досъдебно производство.

Полицейски действия в рамките на спецоперацията на СДВР се проведоха и на територията на столичното Пето РУ – участък “Кремиковци”, след получена оперативна информация за мъж на 30 години от активния криминален контингент, разпространяващ наркотици в кв. “Ботунец”. Около 10:00 ч. сутринта на 7 май полицейските служители го задържали заедно с негов клиент – младеж на 26 г., в момент на покупко-продажба. Дилърът се опитал да осуети проверката и побягнал, но след кратко преследване бил задържан.

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура на дилъра е повдигнато обвинение.

За последните две денонощия в районните управления на София са задържани още 12 души – 10 мъже и две жени, с малки количества дрога, предимно марихуана. Те са в ареста за срок до 24 часа, а по случаите са заведени бързи производства.