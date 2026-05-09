Ливърпул и Челси си размениха по един гол на “Анфийлд”

Ливърпул и Челси завършиха 1:1 в един от най-интересните мачове от 36-тия кръг на Висшата лига. Головете вкараха Райън Гравенберх (6) за домакините и Енцо Фернандес (35) за гостите, но имаше достатъчно положения за още попадения. Домакините удариха две греди, а ВАР отмени по един гол и за двата отбора. В края на срещата Челси имаше сериозни претенции за дузпа.

Със спечелената точка Ливърпул се изкачи поне временно на третото място в класирането с 59, но и мач повече от Астън Вила с 58. Челси е 9-ти с 49 точки, а освен това спря серията си от 5 поредни загуби във Висшата лига.

Ливърпул започна силно срещата и след няколко добри атаки в началото поведе в резултата още в 6-та минута. Рио Нгумоа проби по крилото и даде топката на Райън Гравенберх. Халфът стреля силно от границата на наказателното поле и направи 1:0.

Малко след това “червените“ бяха много близо до втори гол, след като защитниците на Челси изпуснаха Ван Дайк след центриране от свободен удар, но защитникът не успя да засече топката във вратата.

Челси също имаше своите положения, като в Палмър и Жоао Педро комбинираха успешно в 20-та минута, но защитниците на Ливърпул попречиха да бъде отправен удар към вратата. Малко след това Кукурея бе изведен зад гърба на защитата на домакините, спря си топката, но не успя да я укроти достатъчно добре, за да отправи удар.

Така се стигна до 35-та минута, когато Челси изравни. Енцо Фернандес центрира от свободен удар, получи се разбъркване, Уесли Фофана посегна към топката, но не я докосна. Тя обаче влезе в мрежата зад Мамардашвили – 1:1.

До края на първото полувреме Челси можеше дори да води в резултата, след като Енцо Фернандес остана сам срещу Мамардашвили, но този път не успя да го преодолее.

В началото на второто полувреме Челси имаше нещастието да бъде отменен гол на Коул Палмър. Английският национал бе изведен от Кукурея, но ВАР се намеси мигновено и отмени попадението заради засада на испанеца.

Последваха силни минути на Ливърпул, като в 58-та и гол на “червените“ бе отменен заради засада. След центриране в наказателното поле Гакпо свали топката с глава към Къртис Джоунс, който я насочи в мрежата. Нидерландецът обаче бе в положение на засада.

Последваха два мощни удара на Собослай. В първия случай топката бе отразена от Йоргенсен, а във втория в 71-та минута се отклони в гредата. Страхотен шанс за гол имаха домакините и в 79-та минута, когато Ван Дайк засече с глава центриране от ъглов удар и разтресе напречната греда.

В края на редовното време Челси имаше претенции за дузпа за нарушение на Фримпонг срещу Жоао Педро. Ситуацията беше разгледана от ВАР, но нямаше промяна в първоначалното решение на рефера на терен.

