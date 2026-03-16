BGONAIR Live Новини Днес | 57

Руски дипломат: Киев истерично се опитва да напомни на Европа за себе си

Новините от Иран изтласкват от дневния ред случващото се в Украйна

16.03.2026 | 13:19 ч. 6
EPA/БГНЕС

"В истеричен опит да напомни на европейските си партньори за присъствието си, Украйна прави неуспешни опити да атакува Москва с дронове, но възможностите на руската противовъздушна отбрана само нарастват", заяви Родион Мирошник, посланик по особни положения на руското външно министерство по престъпленията, извършени от киевския режим.

"На фона на изтласкването на "украинската писта“ от дневния ред на световните новини, Киев прави неуспешни опити да достигне до столичния регион. Но броят на свалените украински дронове свидетелства повече за нарастващите възможности на руската противовъздушна отбрана, отколкото за способността на киевския режим да нанесе някакви значителни щети“, написа дипломатът в своя Telegram канал, цитиран от руските медии.

По-рано руското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила 145 украински дрона над руски региони през нощта. 

Според министерството, 53 безпилотни летателни апарата са свалени над Московска област, включително 46 при подхода към Москва.

