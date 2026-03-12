IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 73

Кремъл: Киев продължава да възпрепятства мирния процес

Европейските столици не са ангажирани с намирането на мирно решение за Украйна

12.03.2026 | 14:24 ч. 22
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Киев продължава последователната си политика на възпрепятстване на мирния процес, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков относно плановете на Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон да се срещнат и да обсъдят по-нататъшен натиск върху Русия, предава ТАСС.

„В този случай киевският режим продължава последователната си политика на възпрепятстване на мирния процес, опитвайки се да го направи по различни начини и в този случай намирайки положителен отзвук в европейските столици“, заяви говорителят на Кремъл.

По думите му, Европа не е склонна да търси мирни решения на украинския конфликт.

Свързани статии

„Европейските столици също така изобщо не са нетърпеливи да насърчават мирни решения“, каза още той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Русия Украйна война ЕС мир
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem