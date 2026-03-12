Киев продължава последователната си политика на възпрепятстване на мирния процес, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков относно плановете на Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон да се срещнат и да обсъдят по-нататъшен натиск върху Русия, предава ТАСС.

„В този случай киевският режим продължава последователната си политика на възпрепятстване на мирния процес, опитвайки се да го направи по различни начини и в този случай намирайки положителен отзвук в европейските столици“, заяви говорителят на Кремъл.

По думите му, Европа не е склонна да търси мирни решения на украинския конфликт.

„Европейските столици също така изобщо не са нетърпеливи да насърчават мирни решения“, каза още той.