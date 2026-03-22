РСМ намали ДДС-то за горивата от 18% на 10%

Това означава, че бензинът ще се задържи около 1,50-1,55 евро за литър

22.03.2026 | 18:45 ч.
Снимка: БГНЕС

Премиерът на Северна Македония обяви конкретни мерки за ограничаване на очакваното поскъпване на горивата след анализи, показващи силен ръст на цените на световните пазари, предаде БГНЕС.

Според прогнозите бензинът А95 и А98 може да поскъпне с около 6,5 денара на литър, а дизелът - с до 10,5 денара. Това би означавало увеличение на цените на бензина от сегашните 86,5-88,5 денара (около 1,41-1,44 евро) до 93-95 денара (около 1,51-1,55 евро), а на дизела - от 92 денара (около 1,50 евро) до 102,5 денара за литър (около 1,67 евро).

В отговор правителството на Северна Македония реши да намали данъка върху добавената стойност за бензина и дизела от 18 на 10%, за да ограничи удара върху гражданите.

"С тази мярка очакваме цената на бензина да остане почти без промяна, докато дизелът да поскъпне с около 3 до 3,5 денара на литър, вместо с над 10 денара", заяви премиерът.

Това означава, че бензинът ще се задържи около 1,50-1,55 евро за литър, докато дизелът ще достигне приблизително 1,55-1,60 евро за литър.

Правителството води и преговори с компанията "ОКТА" за увеличаване на отстъпките към търговците, което може да доведе до допълнително понижение на цените.

При постигане на споразумение цените могат да бъдат с до 3 денара (около 0,05 евро) по-ниски от максималните, определени от Комисията за енергийно регулиране.

Очаква се с тези мерки гражданите да спестяват около 200 000 евро дневно или приблизително 1,5 милиона евро седмично.

"Това е решение, с което директно защитаваме стандарта на гражданите в условията на глобална енергийна криза", подчерта министър-председателят и, като добави, че страната продължава да поддържа едни от най-ниските цени на горивата в региона.

горива ДДС Северна Македония Скопие цени бензин дизел
