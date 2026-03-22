РСМ намали ДДС-то за горивата от 18% на 10%

Премиерът на Северна Македония обяви конкретни мерки за ограничаване на очакваното поскъпване на горивата след анализи, показващи силен ръст на цените на световните пазари, предаде БГНЕС.

Според прогнозите бензинът А95 и А98 може да поскъпне с около 6,5 денара на литър, а дизелът - с до 10,5 денара. Това би означавало увеличение на цените на бензина от сегашните 86,5-88,5 денара (около 1,41-1,44 евро) до 93-95 денара (около 1,51-1,55 евро), а на дизела - от 92 денара (около 1,50 евро) до 102,5 денара за литър (около 1,67 евро).

В отговор правителството на Северна Македония реши да намали данъка върху добавената стойност за бензина и дизела от 18 на 10%, за да ограничи удара върху гражданите.

"С тази мярка очакваме цената на бензина да остане почти без промяна, докато дизелът да поскъпне с около 3 до 3,5 денара на литър, вместо с над 10 денара", заяви премиерът.

Това означава, че бензинът ще се задържи около 1,50-1,55 евро за литър, докато дизелът ще достигне приблизително 1,55-1,60 евро за литър.

Правителството води и преговори с компанията "ОКТА" за увеличаване на отстъпките към търговците, което може да доведе до допълнително понижение на цените.

При постигане на споразумение цените могат да бъдат с до 3 денара (около 0,05 евро) по-ниски от максималните, определени от Комисията за енергийно регулиране.

Очаква се с тези мерки гражданите да спестяват около 200 000 евро дневно или приблизително 1,5 милиона евро седмично.

"Това е решение, с което директно защитаваме стандарта на гражданите в условията на глобална енергийна криза", подчерта министър-председателят и, като добави, че страната продължава да поддържа едни от най-ниските цени на горивата в региона.