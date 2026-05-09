В кадър: Гласът на България в Европа трябва да бъде силен, заяви Йотова

Президентът и премиерът Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин

Президентът Илияна Йотова заяви пред журналисти, че силно вярва България да има консолидирана позиция във външнополитическите си отношения.

"Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни", посочи Йотова в отговор на въпрос какво очаква от новото правителство във външната политика.

По повод критиките към новия премиер, че "не гледа към Европа", Йотова заяви, че според нея това е част от пропагандата на неговите опоненти.

"Кампанията свърши, изборите свършиха", допълни тя, цитирана от БТА.

По-рано президентът Йотова и премиерът Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите в борбата с нацизма.

