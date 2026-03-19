Прогноза: Горивата у нас може да стигнат 2 евро за литър

Очаква се сериозно повишение на цените на горивата.

Цени от 150 долара за барел петрол няма да сринат световната икономика, но ще нанесат сериозен удар върху бизнеса и крайните потребители. Това прогнозира енергийният експерт Явор Куюмджиев в ефира на bTV, коментирайки ескалацията на конфликта в Близкия изток и влиянието му върху пазарите.

Според анализатора, при цена от 120 долара за барел, горивата в България ще достигнат около 1,70 евро за литър. Ако стойностите на международните борси скочат до 150 долара, сумата на колонките ще удари 2 евро, което според него ще бъде непоносима тежест за домакинствата.

Куюмджиев начерта и най-мрачния сценарий, при който конфликтът се задълбочава и цената на петрола излиза извън контрол.

"Ако отидем до 200, стигаме до една катастрофа, която ще бъде близо до тази, която светът е преживял през 70-те години и отказът на тогавашния ОПЕК да доставя горива. Надеждата на всички е този конфликт да спре по-бързо, но ако продължи – нямам представа какво може да се случи", заяви Куюмджиев.

В дискусията се включи и енергийният експерт Явор Дянков, който подчерта, че българският пазар е изцяло зависим от световния и единственият полезен ход на държавата е спешно да потърси алтернативни източници.

"Аз давам едно решение, предложих на бившия енергиен министър Жечо Станков да доставяме газ от Нигерия – осмата в света държава по газ и нефт. Ние, за съжаление, вместо да доставяме от Нигерия, на по-близко разстояние, доставяме от САЩ", обясни Дянков.

Той предложи страната ни да използва съществуващата инфраструктура, като преформатира скандалния договор с турската държавна компания "Боташ" и подпише сделка за пет години с африканската страна на много по-ниски цени. Експертът бе категоричен, че в момента държавата плаща милиони просто за паркомясто, което реално не използва.

Според Дянков, проблемът с турския доставчик идва основно от транзита до България, но евентуална по-ниска цена на самия ресурс може да компенсира тези загуби. Той посочи, че вече е провел предварителни разговори с нигерийската страна, която е съгласна да подпише дългосрочен договор, без да се възползва от настоящата геополитическа криза.

Явор Куюмджиев подкрепи критиките към споразумението с "Боташ", като разкри допълнителни детайли за неговата финансова тежест. По думите му, в контракта има заложени няколко скрити цени за втечняване на газа, а таксата за самия транспорт е два пъти по-висока от тази за транзит през гръцката газопреносна мрежа.