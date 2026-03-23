Как работят украинските екзоскелети, които се побират в куфарче?

Украинските сили казват, че за първи път тестват екзоскелети в бой, като ги разгръщат в логистични и бойни позиции на фронта при Покровск. В петък 7-и въздушно-десантен корпус публикува видеоклип, в който 147-а самостоятелна артилерийска бригада демонстрира новата технология. Екзоскелетите са проектирани така, че да се закопчават в талията и краката, като апаратът обхваща гърба на потребителя и се преплита към предната част на коленете. Той разполага и с два актуатора в областта на бедрата, които служат като шарнири, пише Business Insider.

Според корпуса всеки екзоскелет е предназначен да намали натоварването на мускулите на краката с 30%, като помага на войниците да се движат със скорост до 12 мили в час за около 10 мили.

Клиповете показаха двама войници, които използват екзоскелетите, за да носят и зареждат артилерийски снаряди на френска самоходна гаубица CAESAR.

„Всеки ден артилеристите понасят тежки физически натоварвания. Те носят от 15 до 30 снаряда дневно, всеки с тегло 50 кг“, заяви полковник Виталий Сердюк, заместник-командир на корпуса, в изявление, приложено към видеото.

Екзоскелетът изглежда сгъваем, което позволява да се побере в куфарче;

корпусът съобщи, че самото устройство тежи около 4,4 паунда.

Надписите във видеото посочват, че екзоскелетите са оборудвани с изкуствен интелект, който се адаптира в реално време към натоварването върху краката и гръбнака на войника, което им позволява да функционират в 10 различни режима.

7-и въздушно-десантен корпус заяви, че това е първият път, когато украинска част изпробва такава технология в бой, и че получените екзоскелети са тестови образци.

САЩ също разработват свои собствени екзоскелети, като например SABER на армията – мек, носим екзокостюм, който се закрепва на гърба и около всеки крак, за да намали напрежението върху гръбначния стълб.

Друг пример е ONYX на Lockheed Martin – екзоскелет за долната част на тялото с коленни задвижващи механизми, който обхваща краката, но той все още не е въведен като стандартно оборудване за американската армия.