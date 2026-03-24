Италианците казаха "не" на конституционната реформа в съдебната система

В Италия приключи двудневния референдум за конституционна реформа на съдебната система, предложена от правителството. Допитването до народа я отхвърли при изключително висока избирателна активност.

Над 14 милиона италианци казаха "не" на реформата, равняващо се на почти 54%, срещу 46% или над 12 милиона техни сънародници, които гласуваха с "да". От голямо значение за този резултат бе изключително високата избирателна активност в цялата страна, откакто се провеждат двудневни референдуми – почти 59%, факт, който никой не можа да предвиди, предаде БНР.

От 20 области в Италия, в 16 конституционната реформа за съдебната система е отхвърлена, а само в Ломбардия, Венето, Фриули-Венеция Джулия и Вале ди Аоста преобладава вотът "да".

Социологическите агенции установиха, че над 60% от младите са гласували с "не", докато над 55–годишните са гласували почти по равно са "да" и "не".

Най-голям тласък за отхвърляне на реформата е даден от областите Емилия-Романя, Тоскана и Сицилия с 60% от гласовете "не", а от градовете Неапол е водещ с над 77% против реформата.

Във видео обръщение, премиерът Джорджа Мелони каза: "Гражданите решиха така и ние съжаляваме за пропуснатата възможност".