Въпросът за изборите в Украйна остава актуален и киевският режим трябва да реши как да легитимира властта си. Това обяви пред журналисти прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Киевският режим трябва да реши въпроса за легитимирането на „удължаването на мандата на държавния глава“, в случая на главата на режима", заяви Песков.

Песков каза още, че Кремъл не е чул никакви официални изявления, че президентските избори в Украйна през 2026 г. определено няма да се проведат.

„Последните публикации по този въпрос изглеждат по-скоро като спекулации. Ако не се лъжа, нямаше официално отменяне на изборите. Това е по-скоро въпрос на спекулация“, добави Песков.

Британският вестник The ​​Times съобщи преди това, че президентските избори в Украйна няма да се проведат през 2026 г. Заместник-председателят на украинската Централна избирателна комисия Сергий Дубовик заяви пред изданието, че „активната фаза на конфликта трябва да приключи, да се очертае ясна демаркационна линия и едва тогава ще е необходим шестмесечен период за организиране на избори“.

Според The ​​Times, фактическият отказ от провеждане на избори през 2026 г. рискува да предизвика сблъсък с позицията на американската администрация, която смята, че е време Киев да организира гласуването.