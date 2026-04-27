Русия привика германския посланик заради среща на депутат с чеченски престъпник

Руското външно министерство съобщи, че е извикало германския посланик Александър Граф Ламбсдорф заради среща между германски депутат и бившия руски гражданин и издирван престъпник Ахмед Закаев.

Министерството заяви, че пред посланика е бил отправен решителен протест във връзка със срещата, която се е състояла в Киев.

"На посланика беше отправен решителен протест във връзка с неотдавнашната среща в Киев, улеснена от режима на Зеленски, между депутата от Бундестага, член на парламентарната комисия по външни работи от управляващата Християндемократическа партия Родерих Кизеветер и Ахмед Закаев, лидер на терористичната организация "Чеченска република Ичкерия", забранена в Русия и включена в международния списък на издирваните лица", се посочва в изявлението.

Според министерството германският депутат "приветствал антируските действия" на членовете на тази организация, които са участвали активно в нахлуването на Украйна в руските области Белгород и Курск, предаде Анадолската агенция.

Министерството отбеляза, че Кизеветер също така призовал Закаев и неговите съратници да сътрудничат активно на Берлин, включително с цел вербуване на руски емигранти, живеещи в Германия, "за провеждане на операции, насочени към дестабилизиране на социално-политическата обстановка" в Русия.

"Москва разглежда тази среща между германски депутат и известни престъпници като неоспоримо доказателство за намерението на германските власти да се намесват във вътрешните работи на Русия и да създават заплахи за националната сигурност на Русия, включително чрез взаимодействие с терористични структури под егидата на престъпния режим в Киев", каза министерството.

Германската страна беше предупредена за пагубните последствия, които подобни действия биха имали за нея. Враждебните действия срещу Русия неизбежно ще получат адекватен отпор, се посочва в изявлението.

Закаев е роден през 1959 г. в Казахстан, където по време на съветската епоха бяха депортирани много чеченци. Той е завършил актьорско майсторство и е работил в театър в чеченската столица Грозни.

Закаев се превърна в значим полеви командир по време на Първата чеченска война (1994-1996 г.), като достигна званието бригаден генерал. Русия го счита за терорист и го е включила в международния списък на издирваните лица от 2001 г. по обвинения, включващи въоръжено въстание, убийство и отвличане. През 2003 г. му е предоставено политическо убежище във Великобритания и оттогава той живее в Лондон.