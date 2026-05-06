Пожар избухна на товарни кораби в иранско пристанище

Пожар избухна на няколко товарни кораба в пристанището Дайер в Иран.

Огнеборци се опитват да овладеят пламъците, предадоха днес иранската информационна агенция Мехр и Ройтерс.

Причината за инцидента на този етап e неизвестна, допълва агенция Мехр, цитирана от БТА.

Междувременно датският превозвач "Мерск" съобщи, че един от неговите кораби - "Алианс Феърфакс", плаващ под американски флаг, е напуснал Ормузкия проток под американски ескорт, предаде Франс прес.

„Алианс Феърфакс", кораб за превоз на автомобили, плаващ под американски флаг, управляван от компанията "Фарел лайнс", дъщерно дружество на "Мерск", е преминал през Ормузкия проток и е напуснал Персийския залив на 4 май“, се казва в съобщение на "Мерс", изпратено до Франс прес. „Преминаването е било без инциденти и всички членове на екипажа са в безопасност“, се допълва в текста.