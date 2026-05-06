IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 3

Пожар избухна на товарни кораби в иранско пристанище

Причината за инцидента на този етап e неизвестна

06.05.2026 | 00:30 ч. 2
Пожар избухна на товарни кораби в иранско пристанище

Пожар избухна на няколко товарни кораба в пристанището Дайер в Иран.

Огнеборци се опитват да овладеят пламъците, предадоха днес иранската информационна агенция Мехр и Ройтерс.

Причината за инцидента на този етап e неизвестна, допълва агенция Мехр, цитирана от БТА.

Междувременно датският превозвач "Мерск" съобщи, че един от неговите кораби - "Алианс Феърфакс", плаващ под американски флаг, е напуснал Ормузкия проток под американски ескорт, предаде Франс прес.

„Алианс Феърфакс", кораб за превоз на автомобили, плаващ под американски флаг, управляван от компанията "Фарел лайнс",  дъщерно дружество на "Мерск", е преминал през Ормузкия проток и е напуснал Персийския залив на 4 май“, се казва в съобщение на "Мерс", изпратено до Франс прес. „Преминаването е било без инциденти и всички членове на екипажа са в безопасност“, се допълва в текста.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

пожар кораби пристанище Иран
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem