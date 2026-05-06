Зоуи Кравиц и Хари Стайлс правят 2 сватби

Зоуи Кравиц и Хари Стайлс планират да направят двойна сватба. 37-годишната актриса и 32-годишният певец бързо развиват романтичните си отношения и имат планове за две международни сватбени церемонии. Едната сватба ще бъде в Лондон, а другата - в Ню Йорк. Това твърди източник, който е близък на семейството на Зоуи, пред "Page Six".

Сватбата в Ню Йорк вероятно ще бъде в центъра на града в чест на бащата на актрисата, Лени Кравиц, който живее там.

"Знам със сигурност, че Зоуи би искала да направи нещо в Ню Йорк заради баща си, така че - по-скоро ще има 2 сватби. Лени все още живее в центъра (Манхатън). Може да бъде във Fouquet’s Hotel. Ако Зоуи направи 2 сватби, едната ще бъде в Лондон, а другата в Ню Йорк. Тя би я направила в центъра, а не в Бруклин... защото той харесва центъра и тя би направила това за него", коментира източникът на "Page Six".

