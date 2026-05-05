Зловещото "човешкото сафари": в Сараево се състезавали кой ще убие най-красивата жена

Богати "ловци", които са плащали да стрелят по хора по време на обсадата на Сараево през 90-те години на миналия век, са се състезавали помежду си, за да видят кой може да убие най-красивите жени.

Шокиращият детайл допълва нововъзникващите съобщения за така нареченото "Сараево Сафари", в което европейци уж са плащали големи суми, за да се присъединят към сръбски снайперисти, стрелящи по жители, блокирани в босненския град между 1992 и 1995 г.

Стрелбите по време на обсадата, при които са убити 11 500 души, са разследвани от документален филм от 2022 г., а след това и от италиански журналист, който е предизвикал разследване на магистратите срещу снайперистите, сред които се твърди, че са италианци, испанци, германци и британци.

Новата книга "Плати и стреляй" на хърватския журналист Домагой Маргетич отива по-далеч, публикувайки документи, за които авторът твърди, че са му били дадени от босненски служител от разузнаването, който е разследвал сафарито, преди да бъде застрелян през 1996 г.

Ценоразписът - 80 хил. марки за хора на средна вързаст, 110 хил. марки за бременни жени

Досиетата, съхранявани от офицера Неджад Углен, посочват, че ловците са плащали 80 000 марки - около 35 000 британски лири по това време - на своите сръбски водачи, за да убиват мъже или жени на средна възраст, 95 000 германски марки, за да стрелят по млади жени, и 110 000 германски марки, за да стрелят по бременни жени от тяхната изгодна позиция на хълм над града.

"Углен също така е пише, че чужденците са се състезавали, за да видят кой може да стреля по най-красивите жени", споделя Маргетич пред The Times.

Той казва, че е интервюирал членове на босненско-сръбската милиция, която е приютила чуждестранните снайперисти.

"Много от тях ми казаха, че сред стрелците е бил европейски крал. Той пристигал с хеликоптер, отсяднал във Вогошка близо до Сараево и искал да стреля по деца", казва Маргетич.

Идеята на била на сърбите

Маргетич пише още, че идеята е възникнала в Хърватия, а не в Сърбия, и е била свързана с хърватина Звонко Хорватинчич, който е работил за югославското разузнаване в Хърватия преди разпадането на Югославия и началото на регионалните войни през 90-те години на миналия век.

"Той ми каза, че е организирал ловни екскурзии за богати чужденци в Хърватия преди войната. Това е била дейност, управлявана от службите за сигурност, защото са участвали чужденци", разказа той. "Когато обсадата на Сараево започнала, богати италианци го попитали през лятото на 1992 г. дали могат да отидат там."

Хърватските и сръбските сили често са се сражавали по това време, но служители на разузнаването от двете страни са продължили да си сътрудничат, за да доставят снайперистите до Сараево, каза Маргетич.

"Контрабандата на петрол, цигари и кафе все още продължаваше и властите поддържаха каналите отворени за размяна на затворници", обяснява той.

Маргетич казма, че Йосип Манолич, бившият хърватски премиер, който почина през 2024 г., му е казал, че чуждестранни стрелци ще отплават до хърватските пристанища Задар и Сплит и ще бъдат ескортирани до сръбския град Книн и предадени на сърби за пътуването до Сараево.

"Манолич ми каза, че също така получава съобщения за чужденци, които са се срещали в хотел в Ястребарско, близо до Загреб, преди да се отправят към Сараево", споделя той. "Маршрутът от Хърватия е бил използван успоредно с маршрута към Босна от Белград. Манолич каза, че тогавашният президент на Хърватия, Франьо Тудман, е бил щастлив да види как обсадата на Сараево продължава, защото е вярвал, че това ще отслаби сърбите."