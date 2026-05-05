Лада-Рус - неуловимата окултната лечителка, която мобилизира жените срещу Путин

Почти всичко за Светлана Лада-Рус, една от най-влиятелните опозиционни фигури в Русия, се противопоставя на конвенционалните очаквания за това кой трябва да бъде достоен опонент на президента Владимир Путин. Заглавията в медиите я описват като "конспиративен теоретик", "борец с влечуги", "лечителка", "измамница", основателка на политическа партия и кандидат-президентка.

В много отношения всички тези етикети са приложими. Неуловима окултна лечителка, чийто мироглед е зашеметяваща смесица от руски национализъм, съветска носталгия, антизападни конспиративни теории и езическа духовност, Лада-Рус е лесна за отписване от скептиците като маргинална фигура.

Но тя е и рядък политик в изгнание, все още способен да мобилизира база от лоялни поддръжници в Русия във време на постоянно ескалиращи репресии и интернет цензура.

Последователите на Лада-Рус са заели централно място в някои от най-значимите кампании за съпротива във военна Русия, включително историческите протести в република Алтай, неотдавнашния сблъсък между сибирските фермери и властите и дори националната кампания за връщането на мобилизираните войски от Украйна.

Най-малко 27 поддръжници на Лада-Рус - всички жени - са били подложени на натиск от службите за сигурност заради политическата си дейност през последните четири години, според доклади с отворени източници, анализирани от The Moscow Times. Трима от тези поддръжници са получили присъди от 2,5 до 5,5 години затвор, а най-малко шест все още чакат присъда в предварителния арест.

Самата Лада-Рус не е била виждана публично от 2016 г., когато е избягала от Русия, докато е била разследвана по обвинения в измама в голям мащаб и причиняване на тежка телесна повреда по небрежност. Тя отрича и двете обвинения.

Точното ѝ местонахождение остава неизвестно и тя вече не говори с пресата. Единственото интервю, което е дала на руската преса, преди да избяга от страната, е оцеляло само в интернет архиви. И в момента The Moscow Times не могат да се свържат с нея за коментар.

68-годишната лечителка, превърнала се в политик, въпреки това поддържа значително онлайн присъствие, като изгражда медийна екосистема с близо 1 милион абонати в седем социални медийни платформи, включително Telegram, YouTube и месинджъра, базиран на блокчейн, Bastyon.

Тя общува предимно с последователите си чрез дълги гласови съобщения, публикувани в нейния Telegram канал като видеоклипове със статична снимка на себе си.

"Седим в кола, която се носи в бездната. Времето работи срещу нас. Планира се ядрена, атомна война и трябва да има сила, която ще ѝ се противопостави", казва Лада-Рус в един от скорошните записи.

В хода на едночасовото съобщение Лада-Рус преминава от възхвала на съветския диктатор Йосиф Сталин към обвинения срещу британските разузнавателни служби в организиране на падането на Русия и към повтаряне на антисемитски конспиративни теории. Тя също така напада бащата на Илон Мъск, Ерол Мъск, заради плановете му да премести бели южноафрикански фермери в Русия.

Хора като по-възрастния Мъск "заличават руснаци от лицето на земята", казва Лада-Рус, обвинявайки ги, че "помагат на индийци, африканци и евреи да дойдат в Русия".

В един момент тя критикува потребител на социалните мрежи, че е отбелязал, че е игнорирал исторически факти за чистките от ерата на Сталин, по време на които историците смятат, че до 39 милиона съветски граждани са били подложени на репресии, а над 1,1 милиона са били екзекутирани.

"Не казвайте нищо лошо за царя, за Сталин, за Ленин или за Брежнев - това е голям грях", казва тя.

Идеологията на Лада-Рус се основава на убеждението, че разпадането на Съветския съюз е предизвикало "колонизацията" на Русия от западните сили, въпреки че тя таи дълбока привързаност към цар Николай II. Тя и нейните последователи твърдят, че Путин е едновременно марионетка както на Запада, така и на хасидската династия Хабад-Любавич, натоварена със задачата да ускори икономическия и обществен упадък на Русия.

Лада-Рус смята либералната опозиция на Русия за еднакво виновна, че работи за Запада, и Руската православна църква, че се е отклонила твърде много от славянското езичество.

"Руснаци", казва тя, са всички хора, живеещи в Русия, независимо от етническата им принадлежност - и всички те са "коренни" за страната

Тази руска националистическа реторика е съпроводена от омраза срещу ЛГБТ+ общността и вярвания в божество на слънцето и лечебните сили на колективната медитация - почит към нейния произход като популярна окултна лечителка.

Родена в Съветски Азербайджан през 1958 г., Лада-Рус прекарва по-голямата част от живота си в югозападния руски град Самара, където семейството ѝ се премества, когато е бебе.

Учителка по музика по образование, Лада-Рус прави драстична промяна в кариерата си през 1996 г. когато открива център за окултно лечение в Самара по време на бума на алтернативната медицина, последвал разпадането на Съветския съюз. Енергийните лечебни процедури на Лада-Рус бързо стават популярни, което ѝ донесе десетки хиляди лоялни последователи в Самарска област до края на десетилетието.

Лечителката, тогава известна като Светлана Пеунова, за първи път се впусна в политиката през 2003 г., когато се кандидатира за долната камара на Държавната дума от избирателен район в Толяти, вторият по големина град в Самарска област. След като се класира трета в надпреварата за Думата, Лада-Рус неуспешно се кандидатира за кмет на Толяти през 2004 и 2008 г., за кмет на Самара през 2010 г. и за място в регионален законодателен орган през 2007 г.

Привидно необезкуражена от предишни неуспехи, тя стартира президентска кандидатура през 2011 г. с подкрепата на собствената си партия "Воля", но не успя да събере необходимите 2 милиона подписа, за да се включи в бюлетината.

През 2015 г. Светлана Пеунова официално промени фамилното си име на Лада-Рус - препратка към Лада, славянската богиня на любовта и плодородието, и русите, средновековните народи, от които Русия произлиза името си. На следващата година руските власти обявиха "Воля" за "екстремистка" и започнаха наказателно разследване срещу Лада-Рус и нейната помощничка Марина Герасимова.

Двете жени бяха обвинени в измама, създаване на организация, която нарушава самоличността и правата на руските граждани, и причиняване на тежки телесни повреди чрез небрежност с окултните практики. Държавните прокурори твърдяха, че групи, създадени от Лада-Рус, са действали под прикритието на традиционна медицина и политически активизъм, като същевременно са функционирали като "разрушителна общност", която насърчава последователите си да се откажат от "гражданските си отговорности".

Докато Герасимова получи присъда за общественополезен труд и глоба през 2017 г., след като прекара една година в ареста, Лада-Рус избяга от страната преди съдебен процес.

Миналата година съд в Самара осъди задочно Лада-Рус на осем години затвор.

През февруари същият съд осъди единствения ѝ син, Илия Пеунов, на 17 години в затвор с максимална сигурност за това, че е ръководил импровизирана лаборатория за мефедрон в апартамента си.

Наказателните дела изглежда не са допринесли много за отслабването на нарастващата популярност на Лада-Рус

Броят на последователите ѝ в социалните медии се е увеличил с над 7000 през последните шест месеца.

"Те се опитват да затворят устата на честни и достойни хора, истински патриоти, които защитават интересите на жителите и регионите на страната", каза алтайската активистка Евгения Токорокова за присъдата на Лада-Рус. "Светлана Лада-Рус е основният опонент на сегашното правителство. Те искат да я изолират от обществото, да я заглушат и да я елиминират като политически конкурент."

Последователите на Лада-Рус са разпръснати из всички региони на Русия, от републиките на Северен Кавказ до Далечния изток. Повечето от тях са жени, което е ясно политическо предимство в страна, където жените все повече превъзхождат мъжете.

Нейните еклектични и неортодоксални учения са друг ключ към нарастващата ѝ популярност в страната, където повече от половината от населението вярва в поне една конспиративна теория, според независимо проучване, публикувано миналия месец.

Може би най-любопитна е популярността на Лада-Рус сред членовете на коренните общности, които тя открито нарича "изостанали етнически групи".

Една от най-известните ѝ поддръжници е активистката от коренното население на Алтай Аруна Арна, която се очерта като звезден участник в миналогодишните масови митинги срещу противоречивите реформи в общинското управление в родната ѝ република.

"Кой друг ще разобличи колонизаторите и ще защити страната и нейния народ, без да се оправдава с "Имам семейство, деца, работа - не мога да го направя". Кой? Кой ще се застъпи за Русия с цената на своето благополучие и живот?", пише Арна за Лада-Рус миналия юни по време на наказателния процес срещу лечителя. "Това е кошмар! Това е просто възмутително! Къде сте вие, всички разбиращи, смели и честни хора? Изкажете се в защита на Лада-Рус!"

Малко след като се обяви в защита на Лада-Рус, Арна, майка на три деца, беше добавена към руския списък с "терористи и екстремисти". В момента е арестувана по обвинения в тероризъм.