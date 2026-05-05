Руски удари убиха 21 души в Украйна, Зеленски: Цинизъм!

Руски атаки отнеха живота на 21 души в различни украински градове. Президентът Володимир Зеленски осъди "абсолютния цинизъм" на Москва, която нанесе смъртоносни удари, докато се стреми към примирие, за да организира своя парад на 9 май.

Атаките, които засегнаха градовете Запорожие, Краматорск и Днипро, бяха нанесени часове преди предложеното от Украйна примирие.

В Запорожие, южен украински град в близост до фронтовата линия, 12 души загинаха при атака, която Зеленски описа като "абсолютно лишена от военно оправдание". Москва нанесе удари и по Днипро и Краматорск.

Русия поиска Киев да се съгласи на примирие за честванията на Деня на победата от Втората световна война на 9 май, предаде АФП.

"Имаме нужда от тишина от такива удари и всички други подобни всеки ден, а не само за няколко часа някъде там за "празненства", заяви Зеленски, призовавайки съюзниците да осъдят атаките.

Киев обаче съобщи, че ще прекрати огъня на 6 май. Но Русия атакува град Днипро късно днес, близо до крайния срок, поставен от Киев.

"Само няколко часа преди влизането в сила на предложението на Украйна за примирие, Русия не показва никакви признаци, че се готви да прекрати военните действия. Напротив, Москва засилва терора", написа украинският външен министър Андрий Сибига в X.

Зеленски каза, че четирима цивилни са били убити в Днипро. Пет други са били убити, когато Русия атакува центъра на източния град Краматорск – последният център под контрола на Киев в обсадения регион Донецк.

"Атаката удари точно в центъра на града, насочена срещу цивилни", заяви той, като предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи.

Атаките дойдоха, след като през нощта бяха убити няколко души и докато Русия се готвеше за патриотичното си събитие на 9 май този уикенд.

Според данни, оповестени от официални лица, при ударите днес са били ранени поне 70 души. Атаките бяха най-смъртоносните от седмици насам.