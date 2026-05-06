Спите ли с любимеца в леглото? Ето как този навик преобразява психиката ни

Собствениците на домашни любимци, които позволяват на домашните си любимци да спят в леглата им, не са "емоционално увредени" или самотни, уверява Silicon Canals, позовавайки се на резултатите от психологически изследвания. Отдавна съществува стереотип, че съвместното спане с животни е признак на неспособност за установяване на човешки взаимоотношения.

Но изследванията на д-р Стенли Корен върху връзките между човек и животно обаче показват друго.

Според него хората, които спят с домашните си любимци, често имат трайни стимули на привързаност и здравословни социални връзки. Защо човешката комуникация е станала изчерпателна Според наличните данни, съвременните човешки взаимоотношения все повече наподобяват "представления". Социалната психоложка д-р Шери Търкъл е документирала, че ние постоянно се опитваме да отговорим на очакванията на някой друг, което води до изтощение. "С кучето си мога просто да съществувам", цитира авторът един от участниците в проучването. Както се отбелязва в статията, животните не се интересуват как изглеждате или колко сте успешни, което дава на нервната система така необходимата почивка. Освен това, изследвания от Университета на Пенсилвания показват, че социалните медии карат хората да страдат от "претоварване на връзката", което успешно се компенсира от присъствието на животни.

Окситоцин вместо кортизол

Учените потвърждават, че контактът с животни има пряко физическо въздействие върху здравето. Изследвания от Института за изследване на връзката между човек и животно показват, че подобна близост намалява нивата на кортизол (хормона на стреса) и увеличава производството на окситоцин. А учени от Държавния университет на Вашингтон са установили, че само 10 минути галене на животно значително намаляват стреса, особено при тревожни хора.

Спането с животно може да бъде по-добро

Изследване на д-р Сандра Баркър от Университета на Вирджиния доказва, че наличието на домашен любимец в леглото може да подобри качеството на съня. Чувството за сигурност и топлина от доверен спътник е еволюционна потребност при хората. Д-р Алън Бек от Центъра за връзката между човек и животно заключава: домашните любимци задоволяват основна нужда от допир без "сложните преговори", които съпътстват човешките взаимоотношения. Това прави подобни взаимоотношения не просто "практика", а истинска и подхранваща връзка.

Кога трябва да внимаваме?

Въпреки успокояващия ефект, има ситуации, в които споделянето на леглото може да не е най-добрата идея.

Нарушен сън: Животните имат различни цикли на сън от хората. Котките са активни през нощта, а кучетата могат да се въртят или да заемат твърде много място, което да доведе до умора при стопанина на сутринта.

Хигиена и алергии: Дори да не страдате от силна алергия, козината и прахта, които животните внасят в леглото, могат да раздразнят дихателните пътища.

Температура: Животните излъчват допълнителна топлина, което през летните месеци може да направи съня ви некомфортен.