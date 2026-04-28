В Китай построиха кораб за превоз на 10 800 автомобила

Китайски корабостроителници построиха кораб, който може да превозва над 10 000 автомобила, съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от руски агенции.

Корабът се задвижва от двойна система, работеща с мазут и втечнен природен газ, и е най-големият в света от този клас - с дължина 230 м и 40 м ширина, а максималната му скорост достига 19 морски възела. Съдът има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили, включително тежкотоварни, а максималната му вместимост е 10 800 автомобила.

Построен е от компанията "Гуанчжоу шипярд интернешънъл" (Guangzhou Shipyard International) за южнокорейската Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.) и днес се пуска в експлоатация в пристанището на Гуанчжоу.



Китай е световен лидер в корабостроенето с дял от 56 процента от общия тонаж на съдовете, произведени в световен мащаб. Китайските корабостроителници са получили 69 процента от всички нови поръчки в света за 2025 година.

(БТА)