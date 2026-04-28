В Китай построиха кораб за превоз на 10 800 автомобила

Плавателният съд има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили

28.04.2026 | 21:52 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Китайски корабостроителници построиха кораб, който може да превозва над 10 000 автомобила, съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от руски агенции.

Корабът се задвижва от двойна система, работеща с мазут и втечнен природен газ, и е най-големият в света от този клас - с дължина 230 м и 40 м ширина, а максималната му скорост достига 19 морски възела. Съдът има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили, включително тежкотоварни, а максималната му вместимост е 10 800 автомобила. 

Построен е от компанията "Гуанчжоу шипярд интернешънъл" (Guangzhou Shipyard International) за южнокорейската Ейч Ем Ем (Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.) и днес се пуска в експлоатация в пристанището на Гуанчжоу. 
    
Китай е световен лидер в корабостроенето с дял от 56 процента от общия тонаж на съдовете, произведени в световен мащаб. Китайските корабостроителници са получили 69 процента от всички нови поръчки в света за 2025 година. 
(БТА)

 

