Евакуацията на кораба с хантавирус ще започне най-късно на 11 май

Очаква се влошаване на времето

08.05.2026 | 19:07 ч. 2
Снимка: Reuters

Евакуацията на круизния кораб, на който е установено огнище на хантавирус край Канарските острови, трябва да бъде проведена между неделя и понеделник - 10 и 11 май, заради очаквано влошаване на времето. Това съобщи регионалното правителство на испанския архипелаг, цитирано от AFP.

"Единственият прозорец от възможности за провеждането на операцията е около обяд в неделя и до промяната на условията в понеделник", заяви говорителят на регионалното правителство Алфонсо Кабельо.

Ако евакуацията не бъде извършена в този кратък период, корабът ще трябва да отплава, а нова операция на практика няма да може да бъде организирана преди края на май, допълни Кабельо. Причината са очакваните силни ветрове и високото вълнение, пише БГНЕС.

хантавирус кораб евакуация
