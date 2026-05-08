Евакуацията на кораба с хантавирус ще започне най-късно на 11 май

Евакуацията на круизния кораб, на който е установено огнище на хантавирус край Канарските острови, трябва да бъде проведена между неделя и понеделник - 10 и 11 май, заради очаквано влошаване на времето. Това съобщи регионалното правителство на испанския архипелаг, цитирано от AFP.

"Единственият прозорец от възможности за провеждането на операцията е около обяд в неделя и до промяната на условията в понеделник", заяви говорителят на регионалното правителство Алфонсо Кабельо.

Ако евакуацията не бъде извършена в този кратък период, корабът ще трябва да отплава, а нова операция на практика няма да може да бъде организирана преди края на май, допълни Кабельо. Причината са очакваните силни ветрове и високото вълнение, пише БГНЕС.