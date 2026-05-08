Иран обвини САЩ, че саботират преговорите с нови удари

Иранският външен министър Абас Арагчи обвини САЩ, че подкопават усилията за постигане на споразумение след поредната размяна на удари между двете страни, предаде DPA.

"Всеки път, когато на масата се обсъжда дипломатическо решение, САЩ избират безразсъдна военна авантюра. Дали това е груба тактика за оказване на натиск?", написа Арагчи в X.

Военното напрежение между Вашингтон и Техеран рязко се изостри снощи, след като САЩ нанесоха удари по цели на иранска територия, а Иран атакува американски военни кораби с ракети и моторни лодки.

Говорител на иранското външно министерство заяви, че Техеран все още анализира как да отговори на американските предложения за прекратяване на войната, съобщи Tasnim.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм, че скоро може да бъде постигнато споразумение с иранското ръководство за спиране на конфликта.

Нови удари и блокирани танкери

Междувременно американските въоръжени сили са нанесли нови въздушни удари и са поразили няколко празни танкера, които са се опитвали да пробият иранската блокада, написа журналист на Fox News в X.

Централното командване на САЩ - СЕНТКОМ - съобщи, че на повече от 70 танкера е било попречено да влязат или да напуснат ирански пристанища, предаде Reuters.

"Тези търговски кораби имат капацитета да превозват над 166 милиона барела ирански петрол на стойност над 13 млрд. долара", посочиха от СЕНТКОМ в публикация в X.

Сателити заснеха предполагаем петролен разлив

През тази седмица на сателитни снимки е бил забелязан предполагаем петролен разлив с площ от десетки квадратни километри в близост до остров Харг - основния петролен хъб на Иран.

Петното, което на кадрите изглежда като сиво-бяла маса, обхваща водите западно от острова на разстояние около 8 километра. Това показват снимки от последните три дни, заснети от спътниците Sentinel-1, Sentinel-2 и Sentinel-3 на системата Copernicus.

"На вид петното прилича на петролен разлив", заяви Леон Морланд от Центъра за конфликти и околна среда. По негови оценки засегнатата площ е около 45 квадратни километра.

Има ранени и изчезнали моряци

Регионален ирански представител съобщи, че 10 моряци са били ранени, а петима се водят в неизвестност след американски удари по товарен кораб в Ормузкия проток и района около него, предаде AFP.

"По време на агресивните действия, предприети от американците снощи във водите на Ормузкия проток и морето Макран, товарен кораб, намиращ се близо до устието на река Минаб, е бил поразен и се е възпламенил", заяви представителят на провинция Хормозган Мохамад Радмехр, цитиран от иранската агенция Mehr и БТА.