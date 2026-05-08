Локо Пловдив заби Арда с 2:0 и продължи серията си

Локомотив Пловдив продължи силната си серия срещу Арда Кърджали, след като победи с 2:0 на "Лаута" в мач от плейофната група за местата от пето до осмо в Първа лига. След като по-рано през сезона отстраниха същия съперник и за Купата на България, "черно-белите" отново намериха начин да стигнат до успеха - този път с попадения на Севи Идриз и Жоел Цварц след почивката.

Между двата гола гостите останаха с човек по-малко, след като Патрик Луан получи директен червен картон.

Победата затвърди лидерската позиция на пловдивчани във втората четворка. Локомотив вече има 52 точки, докато Арда остава седми с 45. В другия двубой от тази фаза Черно море приема Ботев Пловдив в събота.

Арда пропусна най-добрите шансове преди почивката

Началните минути предложиха равностойна игра, а първата по-сериозна опасност дойде в 17-ата минута. Серкан Юсеин стреля мощно от дистанция, но Боян Милосавлевич реагира стабилно и спаси. Малко след това и Анатолий Господинов трябваше да показва класа след далечен изстрел на Каталин Иту.

В 29-ата минута Арда беше много близо до откриване на резултата. Андре Шиняшики се освободи в наказателното поле и стреля под гредата, но Милосавлевич направи отлична намеса и изби в корнер.

Най-чистата ситуация за гостите през първото полувреме дойде в самия му край. След хубаво разиграване Шиняшики подаде успоредно на голлинията към Уилсън Самаке, но нападателят пропусна от непосредствена близост и не успя да прати топката в опразнената врата.

ВАР призна гола на Идриз, Луан беше изгонен

След почивката домакините вдигнаха оборотите и натискът им даде резултат в 55-ата минута. Жоел Цварц изведе отлично Севи Идриз зад защитата, а офанзивният футболист запази хладнокръвие и преодоля Господинов. Първоначално попадението беше отменено заради засада, но след проверка с ВАР голът беше признат - 1:0.

Само четири минути по-късно положението за Арда стана още по-тежко. Влезлият като резерва Патрик Луан атакува грубо краката на Тодор Павлов, а след намесата на видеоарбитража съдията му показа директен червен картон.

Въпреки че остана с човек по-малко, тимът от Кърджали не се предаде и в 77-ата минута беше близо до изравняване. След центриране от статично положение топката стигна до Лъчезар Котев, който стреля от движение, а след рикошет Ефе Али изчисти с глава почти от голлинията.

Малко по-късно публиката на Локомотив посрещна с аплодисменти завръщането на капитана Димитър Илиев, който се появи в игра след дълго лечение на контузия.

Цварц наказа грешка и оформи крайното 2:0

В 81-вата минута "черно-белите" окончателно решиха мача. Емил Виячки сбърка в собствената половина, Жоел Цварц се възползва мигновено и с точен удар с левия крак не остави шанс на Господинов - 2:0.

В добавеното време Адриан Кова също можеше да се разпише, но вратарят на Арда се намеси и предотврати по-тежка загуба за своя отбор.