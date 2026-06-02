BGONAIR Live Новини Днес | 118

Коща от Скопие: Конституционните промени са единственият път на РСМ към ЕС

Председателят на ЕС пристигна в Скопие за среща с Християн Мицкоски

02.06.2026 | 20:19 ч. Обновена: 02.06.2026 | 20:25 ч.
БГНЕС

Осъществяването на договорените конституционни промени са единственият път към започване на преговори между Северна Македония и Европейския съюз. Това е единственият начин гражданите на Северна Македония да усвоят всички придобивки от членството в ЕС. 

Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща по време на съвместна пресконференция с македонския премиер Християн Мицкоски.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща пристигна в Скопие за среща с министър-председателя на Северна Македония Християн Мицкоски, съобщи БГНЕС. Тема на разговорите е европейската интеграция на страната.

Коща беше посрещнат на летището от министъра на външните работи Тимчо Муцунски. В публикация във Facebook Муцунски определи посещението като „важна възможност за обмен на мнения относно европейската перспектива на страната, програмата за реформи и по-нататъшните стъпки“.

Посещението се осъществява на фона на последователната позиция на Мицкоски, че Северна Македония не приема ултиматуми по пътя си към ЕС. Преди седмица той заяви, че макар да разбира позицията на България, няма да направи отстъпки по въпроса за конституционните промени. Спазването на Договора за добросъседство остава условие в преговорната рамка на Съюза.

Програмата на Коща в Скопие предвижда среща на четири очи с Мицкоски, последвана от разговори между двете делегации. След това двамата ще дадат съвместна пресконференция.

Визитата е част от обиколка на председателя на Европейския съвет в Западните Балкани, която започна на 1 юни. Той пристигна в Скопие от Тирана, а преди това беше в Сараево. Утре Коща ще посети Прищина, а на 4 юни – Белград. Обиколката ще завърши в Черна гора, където на 5 юни той ще бъде съпредседател на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Тиват.

Тагове:

РСМ Антонио Коща ЕС Конституция българи
