Модни стилисти съветват как да имаме визия, която изглежда скъпо

Трансформирането на визията не изисква нов гардероб, а един добре подбран аксесоар, който да зададе тона на целия аутфит. Сезон пролет/лято 2026 предлага богата палитра от такива „герои“, които превръщат базовите дрехи в изява на личния ви стил. Кои са те?

Копринен шал

Шалът е един от най-универсалните аксесоари този сезон, далеч отвъд класическото носене около врата. Стилистите съветват да го използвате по нетрадиционни начини: вързан около китката; като колан; като украшение на чантата или дори като топ. Шикът идва от небрежността – оставете шалът да се подава от джоба на сакото или го завържете нарочно небрежно на главата.

Масивни метални бижута

„Тихият лукс“ отстъпва пред изразителността. Масивните обеци, широките гривни маншети, геометричните колиета и големите пръстени са основните играчи на модната сцена. Една скулптурирана, модерна обица може да превърне обикновена бяла тениска в тоалет от модния подиум. Правилото за смесване на метали (злато със сребро) също е официално узаконено, което дава свобода да носите любимите си бижута без ограничения.

Колан

Коланът вече не е просто функционален, а ключов стилистичен център. Акцентните катарами (златни, винтидж, с емблеми) са особено актуални. Основният трик е да го носите върху връхни дрехи – върху сако, палто или дори плетен пуловер, за да подчертаете талията и да структурирате визията.

