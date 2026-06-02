BGONAIR Live Новини Днес | 110

Трамвай дерайлира в Берлин, 20 души са пострадали

Трима от тях са с тежки наранявания

02.06.2026 | 19:51 ч. 1
Двадесет души пострадаха, след като трамвай дерайлира в района Лихтенберг в Източен Берлин, съобщи пожарната служба, цитирана от ДПА. Трима души са с тежки наранявания, уточни говорител на службата.

Според първоначалната информация трамваят се е ударил в стълб от контактната мрежа, докато е извършвал завой. Вследствие на сблъсъка дясната страна на превозното средство е била сериозно пострадала, а задният вагон е излязъл от релсите.

На мястото на инцидента са изпратени около 60 пожарникари, електроснабдяването в района временно е било прекъснато. 

Властите предупредиха, че възстановяването и изтеглянето на дерайлиралия трамвай вероятно ще отнеме време, съобщава БТА.

