Режимът е по-богат от всякога: Северна Корея бележи невероятен икономически растеж

След повече от 100 посещения в Северна Корея, Роуан Биърд беше свикнал с дългото чакане на такси по време на режима на Ким Чен Ун. Но по време на неотдавнашно посещение в Пхенян - първото му от години - превозно средство пристигна в рамките на минути. Неговият севернокорейски преводач бързо извади смартфон, отвори приложение, наречено "Samhung" и поръча кола чрез услуга, подобна на Uber. Двамата наблюдаваха пътуването на таксито в реално време, съобщава Wall Street Journal.

"Всичко беше съвсем ново", казва Биърд, австралийски туроператор. "Просто онемях."

Северна Корея е най-изненадващата история за икономически растеж в света. Икономиката ѝ процъфтява с темпове, невиждани от години, подкрепена от продажбите на оръжие и разполагането на войски в Русия, доставките и финансирането от Китай и способността да игнорира международните санкции, за да внася повече енергия, компоненти и материали.

Китайският лидер Си Дзинпин посети Северна Корея тази седмица на първото си чуждестранно посещение за годината. Режимът на Ким напълно затвори границите си по време на пандемията от COVID-19. Оттогава те са отворени отново само за ограничен брой чужденци, включително руски и западни пътешественици и дипломати. Тези посетители казват, че страната е неузнаваема, особено столицата ѝ Пхенян, където живеят Ким и елитът на страната.

Ресторантите там сервират пица на пещ и пилешки крилца. Клиентите могат да плащат с помощта на мобилна система, базирана на QR кодове. Китайски електрически превозни средства се движат по улиците. Пхенян сега има магазини за домашни любимци, интернет кафене и автокъщи, продаващи BMW-та.

Севернокорейският лидер предизвика строителен бум в цялата страна

Миналата година Северна Корея построи 10 000 нови жилища в Пхенян - повече отколкото в Лос Анджелис или Чикаго. На конгреса на Работническата партия, който се провежда веднъж на десетилетие през февруари, 42-годишният диктатор похвали икономическото възстановяване, заявявайки в реч, че то е дошло въпреки "варварската блокада" на американските икономически санкции.

Пред сградата бяха изложени седем реда фабрично произведени ракетни установки.

"Всичко се промени радикално", заяви Ким.

През 2017 г., в отговор на ядрения напредък на Северна Корея, Съединените щати и Организацията на обединените нации затегнаха икономическите санкции срещу страната, като приеха широкообхватни резолюции, предназначени да ограничат търговията и финансовите транзакции. Администрацията на Тръмп многократно е изразявала желанието си да постигне пълна денуклеаризация на Северна Корея. По време на първия си мандат Доналд Тръмп се срещна с Ким Чен Ун три пъти - първият действащ лидер на САЩ, който направи това - но двамата не успяха да постигнат споразумение за ограничаване на ядрената програма на Пхенян.

Откакто отново встъпи в длъжност, Тръмп похвали отношенията си с Ким и му предложи да се срещне отново. Ким, от своя страна, призова севернокорейците да се съсредоточат върху изграждането на самодостатъчна икономика. Режимът не публикува официални икономически данни, стриктно контролира информацията и диктува какво могат да видят посетителите.

Извън столицата Северна Корея остава бедна страна, като близо половината от 26-те милиона души страдат от недохранване, според доклад на ООН.

Годишният брутен вътрешен продукт на страната е по-малко от 1% от този на Съединените щати

Страната е един от най-лошите нарушители на човешките права в света, където разпространението на южнокорейски телевизионен сериал може да бъде наказуемо със смърт, твърди източни.

Доклади от южнокорейски мозъчни тръстове, със заглавия като "Санкциите не се показват на сателитни изображения", сочат доказателства, че твърденията за икономически напредък на Северна Корея са нещо повече от просто пропаганда. Корабната активност се е увеличила значително в севернокорейските петролни складове, които се разширяват. Много паркинги са по-натоварени. Според друг доклад Северна Корея сега е три пъти по-ярка през нощта, отколкото преди пет години.

Австралийският туроператор Бард не е посещавал страната отпреди пандемията. По време на неотдавнашното си пътуване той поискал вечеря в най-добрия ресторант на Пхенян. Той и четирима други били отведени до висяща пътека, свързваща два високи жилищни комплекса. Ресторантът, разположен на повече от 100 фута над улиците на Пхенян, имал стъклени подове. Храната им се състоела от традиционни корейски студени юфка, суши, пица и напитки.

"Сметката беше само 150 долара", спомня си той.

Северна Корея не е възстановила икономиката си сама

Режимът на Ким засили енергийните си доставки и достъпа си до строителни материали, като изпрати боеприпаси и над 15 000 войници на руските фронтове във войната в Украйна. Около една трета от тези войници бяха убити или ранени. Продажбите на оръжие са донесли на Пхенян милиарди долари, според оценки на Института за стратегия за национална сигурност (INSS), базиран в Сеул мозъчен тръст, свързан с южнокорейската шпионска агенция. Месечната търговия с Китай наскоро достигна осемгодишен връх, като редица китайски потребителски марки промотират бизнеса си в Северна Корея, въпреки факта, че тези продажби нарушават санкциите.

Разпространението на джаджи, което бележи началото на дигитална икономика както и киберкомуникациите в Северна Корея, разчита до голяма степен на китайски компоненти. Много от армията от киберкрадци на Ким живеят в Китай, където могат да се свързват по-свободно с интернет и да действат без страх от арест от чуждестранни власти. Само нападенията срещу борси за криптовалути са генерирали милиарди долари средства за режима, според държави и групи за киберсигурност, които наблюдават дейността на Пхенян.

Както Пекин, така и Москва, които имат право на вето в ООН, повториха призивите си за облекчаване на санкциите срещу Пхенян. Ким Чен Ун разшири мрежата си от потенциални съюзници, участвайки за първи път в китайски военен парад миналата есен, заедно с повече от две дузини други чуждестранни лидери. През март той беше домакин на беларуския президент Александър Лукашенко в Пхенян, където двете страни подписаха договор за приятелство.

"Нуждаем се един от друг", каза тогава Лукашенко.

Ядрената програма на Ким досега се е доказала като възпиращ фактор срещу военни атаки или опити за отстраняването му от власт със сила, което му позволява да се съсредоточи върху икономиката. Икономическият напредък също така помрачава надеждите за ядрена сделка със Съединените щати, тъй като Вашингтон често използва обещанието за облекчаване на санкциите или икономически стимули, за да убеди Пхенян да замрази, спре или се откаже от ядрената си програма.

Икономиката на Северна Корея нарасна с 3,7% през 2024 г. - най-бързият темп от осем години, според последните данни на централната банка на Южна Корея, която разчита на информация от разузнавателните агенции, за да състави своите оценки. Южнокорейските изследователски институти оценяват, че растежът е продължил.

Икономическото положение на Северна Корея е най-силното, откакто Ким Чен Ун пое властта преди близо 15 години, и вероятно надминава всяко време, откакто баща му, Ким Чен Ир, управлява страната от 1994 г. до смъртта си през 2011 г., твърди Стефан Хагард от Калифорнийския университет в Сан Диего, който изучава икономиката на Северна Корея от десетилетия.

"Това е невероятно постижение за толкова бедна страна", казва Хагард, отбелязвайки, че настоящият севернокорейски лидер също се е възползвал от малко късмет.

Джордж Девделака, британски създател на съдържание, се възползва от една от редките възможности за западняци да влязат в Северна Корея, като се записа за 10-километрово състезание през април 2025 г. като част от Международния маратон в Пхенян. Той споделя, че по време на състезанието е бил изненадан от сцени като севернокореец, вдигащ лапа на пудел, за да поздрави бегачите.

Много севернокорейци, разказва той, са записвали бегачите на смартфоните си.

"Те държаха много телефони", отбелязва той.

Производството на мобилни телефони в страната достига половин милион устройства годишно, според руската туристическа агенция Восток Интур. Изследователи казват, че смартфоните вече са толкова разпространени в Северна Корея, че има повече от 50 различни марки.

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Само преди пет години Северна Корея - и очевидно дори самият Ким - изглеждаше сякаш е в беда.

Страховете от COVID доведоха до затваряне на граници, причинявайки рязък спад в търговията с Китай, основният поддръжник на Северна Корея. Недостигът на енергия принуди въглищните мини да спрат производството. Основни хранителни продукти като растително масло и захар започнаха да изчезват от рафтовете на магазините, заяви тогавашният посланик на Москва в Пхенян пред руските държавни медии през 2021 г.

Севернокорейският лидер направи рядко признание, че икономическата политика на страната се е провалила, призна за широко разпространен недостиг на храна и се разплака публично. Той е отслабнал значително.

"Почти всички сектори се представиха далеч под очакванията", каза той в началото на 2021 г.

Икономическата рецесия започна да се обръща след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., която Северна Корея публично подкрепи. Повече от година след избухването на войната Северна Корея се превърна в доставчик на боеприпаси за Москва, генерирайки над 10 милиарда долара приходи от лятото на 2023 г. до края на миналата година, според INSS, изследователски институт - значителен тласък за икономика с прогнозен БВП от около 27 милиарда долара.

През 2023 г. Ким Чен Ун направи първото си пътуване в чужбина след COVID, до руския Далечен изток, за да се срещне с руския президент Владимир Путин.

На следващата година Путин посети Пхенян, където двамата лидери подписаха пакт за взаимна отбрана. Това създаде правната рамка за разполагането на севернокорейски войски в бойни действия редом с Русия, което генерира приходи от над половин милиард долара, според INSS. Повечето от плащанията ще бъдат под формата на чувствителни военни технологии, компоненти за оръжия или други материали, според оценките на изследователския институт.

Новите военни кораби и дронове на Северна Корея приличат на руски модели, казват експерти по оръжия. Според южнокорейски официални лица Москва вече е изпратила системи за противовъздушна отбрана в Пхенян.

Задълбочаването на връзките с Русия е най-голямата печалба, на която Северна Корея някога би могла да се надява, особено като се има предвид "безплатната публичност", която оръжията и изтребителите на режима на Ким получават на бойните полета в Украйна, каза Юнг Х. Пак, който е бил висш служител в Северна Корея по време на администрацията на Байдън.

"Режимът е богат от всякога", добавя тя.

Благодарение на руския военен опит, Ким Чен Ун успя да отдели повече ресурси за области, важни за ежедневието. Преди пандемията икономиката на Северна Корея все повече се фокусираше върху черните пазари, където стоки, внесени контрабандно от Китай, или местни продукти се продаваха незаконно, което доведе до появата на клас търговци, наречени "донджу", които натрупаха богатството си извън контрола на държавата.

По време на периода на икономическо възстановяване севернокорейският лидер наложи по-централизиран контрол, изисквайки произведените в държавата продукти да бъдат налични на рафтовете и разшири пазарния надзор. През последната година Северна Корея завърши големи строителни проекти, които бяха в застой с години, включително най-голямата болница в Пхенян, оранжериен комплекс, по-голям от Сентръл парк в Ню Йорк, и нов морски курорт.

Водещата ѝ инициатива "20×10" - нови фабрики в 20 града и окръга годишно в продължение на 10 години - е насочена към местно икономическо съживяване, изискващо модерни медицински заведения, фабрики за лека промишленост и комплекс за отдих. Режимът разширява мрежата си от държавни магазини и аптеки, за да замени дейностите на черния пазар, а новите фабрики в селските райони създават обществени работни места в сектора за търговци, които преди това са се занимавали с контрабанда, обяснява Лий Санг-йонг, изследовател с мрежа от източници в режима на Ким.

"Част от средствата, които режимът на Ким е получил от продажби на оръжие и компютърни хакерски дейности, постепенно достигат до жителите", допълва Лий, който ръководи център за изследване на данни, принадлежащ на онлайн изданието DailyNK.

"Ние сме внимателни към исканията на населението"

Бен Уестън, който управлява YouTube канал, посветен на Северна Корея, посети специална икономическа зона близо до границите с Китай и Русия миналата година. Далеч от Пхенян, Уестън забеляза нов парк от таксита, както и модерни сгради, заместващи стари къщи.

"Тези проекти сякаш се случваха в цялата страна", казва той.

Австрийската режисьорка Бриджит Вайх не беше посещавала Северна Корея от 2018 г., преди да пристигне за Международния филмов фестивал в Пхенян миналата есен. Първото нещо, което тя забеляза, беше засилената суматоха по улиците. Тя казва, че електрическите превозни средства и вносните автомобили са в изобилие и все повече местни жители сякаш притежават собствени автомобили.

"Колите изглеждат доста елегантни",отбелязва Вайх.

Нейният севернокорейски екскурзовод обяснил, че електрическите превозни средства са предпочитани, защото са по-екологични. приятелски настроени. Шофирането вече е толкова разпространено, че държавната телевизия наскоро излъчи двусерийна програма за промени в законите за движение. Сред промените са нови забрани за незаконно преминаване на границата, разхождане на домашни любимци без каишка и пушене по време на шофиране.

През април Ким Чен Ун посети нов район с небостъргачи в квартал "Хвасон", който носи същото име като междуконтиненталните балистични ракети на Северна Корея, способни да достигнат континенталната част на Съединените щати. Две 40-етажни жилищни кули бяха боядисани в червено, за да наподобяват ракетите. По-рано тази година семействата на севернокорейски войници, убити в Русия, получиха апартаменти в района.

Китайски студенти по обмен споделиха снимки от живота в Пхенян в социалните медии, включително снимки на универсални магазини, предлагащи козметика с логото на Chanel и слънчеви очила с логото на Ray-Ban.

През май Северна Корея проведе първия си мащабен международен пролетен панаир от началото на пандемията. Участваха над 290 компании, включително някои от Русия, Китай, Монголия, Швейцария и Тайланд. Севернокорейска компания за електроника показа "умни телевизори", които позволяваха на зрителите да купуват продукти.

Смартфоните, някои от които струваха повече от 500 долара, бяха на дисплей в червено, синьо и оранжево.

"Обръщаме внимание на нуждите на населението", каза продавачка пред севернокорейската държавна телевизия. "За да промотираме допълнително местните електронни продукти."

Зоуи Стивънс, британска гражданка, е водила туристически групи в Северна Корея като екскурзовод. Тя си спомня, че преди пандемията всички плащания са се извършвали в брой. По време на посещение в Пхенян миналата година тя забеляза, че все повече местни жители пазаруват, използвайки смартфоните си. Има приложения, които ви позволяват да поръчвате храна, хранителни стоки и дори лекарства с рецепта.

"Те използваха услуги за доставка и приложения за плащане в брой, където можете да плащате от телефона си", казва тя.