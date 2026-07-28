Тръмп натиска Сената за смяната на часовото време

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова вчера Сената на САЩ да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно, въпреки съпротивата срещу тази мярка, предаде Ройтерс.

Камарата на представителите на САЩ прие този месец законопроекта за установяване на лятното часово време като постоянно, но той се сблъсква със съпротива в Сената, съобщава БТА.

Тръмп започна лично да се обажда на сенаторите, призовавайки ги да го подкрепят.