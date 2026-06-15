ЕС приветства сделката с Иран, новината била добра

След новината, че американският президент Доналд Тръмп е сключил сделка с Иран за прекратяване на войната, която продължи около четири месеца, реакциите от Европа не закъсняха.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветстваха постигнатото споразумение.

“Това споразумение следва да позволи незабавното отваряне на Ормузкия проток”, се казва в изявлението на председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен. По думите ѝ споразумението ще сложи край на ядрените и ракетните програми на Иран.

“Свободата на корабоплаването трябва да бъде възстановена без такси. Това е от съществено значение за регионалната стабилност и световната икономика. Това отваря вратата към по-широки преговори за мир и сигурност в Близкия изток. И трябва да прекрати ядрените и балистичните програми на Иран и дестабилизиращите му дейности в региона. И разбира се, не може да има мир в Близкия изток, докато Ливан е в пламъци”, написа председателят на ЕК в Х.

I welcome the agreement reached between the US and Iran, following sustained diplomatic efforts by several partners. The priority now is its swift and full implementation by all parties. This agreement should allow for the immediate reopening of the Strait of Hormuz. Freedom… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2026

Кая Калас посочи, че най-важно сега е възстановяването на движението през Ормузкия проток, а след това и уреждането на въпроса с ядрената програма на Техеран. Според нея ЕС има опит в ядрените преговори с Иран и е изразил пред Вашингтон готовност да съдейства, пише БТА.

Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заяви, че споразумението за примирие между САЩ и Иран е “добра новина“.

ЕЦБ миналата седмица повиши водещите си лихви с 25 базисни пункта – вдигайки ставките за първи път от 2023 г. На пресконференция след обявяването на лихвеното решение Лагард заяви, че тази стъпка се налага заради ръста на инфлацията вследствие на високите цени на енергията, тласнати от последствията от войната в Близкия изток.

“Колкото по-дълго цените на енергията останат високи, толкова по-вероятно е да повишат инфлацията чрез косвени ефекти и вторични ефекти“, предупреди Лагард, цитирана от Ройтерс.

Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток - ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени.

Световни лидери, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц, приветстваха споразумението, което потенциално може да прекрати конфликта в Близкия изток.