Земетресение с магнитуд 5,5 в района на Суец в Египет

Земетресение с магнитуд 5,5 бе регистрирано в източната част на Египет. Властите задействаха плановете за реакция при бедствия, въпреки че до момента няма постъпили искания за спешна помощ, предава БГНЕС.

Трусовете са били усетени в широк район, като са събудили журналисти на АФП в Кайро и са достигнали чак до Ел-Ариш, близо до границата на Египет с Ивицата Газа.

Земетресението е станало на около 40 километра северно от град Суец в 03:00 ч. българско време, според Египетския национален изследователски институт по астрономия и геофизика, който коригира по-ранната оценка за магнитуд 5,2.

Геоложката служба на САЩ (USGS) определи плиткия трус като земетресение с магнитуд 5,0, като също понижи по-ранната си оценка, предаде АФП.

Министърът на здравеопазването на Египет Халед Абдел Гафар разпореди задействането на плановете за спешна реакция в цялата страна и нареди на службите за спешна медицинска помощ да бъдат в „максимална степен на готовност“.

Няма данни за жертви или материални щети, съобщиха здравното министерство и Египетският Червен полумесец.

Египетският Червен полумесец призова жителите да стоят далеч от стари и порутени сгради, каквито има в някои квартали на Кайро, населени предимно с работнически семейства.

Силните земетресения са рядкост в североизточната африканска държава.

Най-смъртоносното земетресение в съвременната история на страната е станало през октомври 1992 г., когато трус с магнитуд 5,8 разтърси столицата и причини смъртта на над 500 души, а хиляди останаха без дом.