Роналдо и Джорджина ще се вземат в неделя

Кристиано Роналдо и Джорджина Родригес ще се оженят следващия уикенд на остров Мадейра, пише Daily Mail.

Приятелката му обяви годежа си с нападателя на Ал-Насър миналото лято, като публикува снимка на пръстен.

41-годишният Кристиано и 32-годишната Джорджина ще се венчаят в катедралата на Фуншал, а след това ще се отправят към парти в петзвездния хотел Savoy Palace. По-рано беше съобщено, че двойката е щяла да се ожени в имението Кинта да Регалейра в Синтра този уикенд.

Въпреки това слуховете бяха поставени под въпрос, тъй като този уикенд то е било отворено за посетители.

Сега The Sun съобщава, че Роналдо ще се ожени в катедралата, където сватбите традиционно започват в 15:00 часа местно време, а след това тържеството ще се премести в хотел Savoy Palace, в който има четири ресторанта.

„Гостите на хотела бяха информирани, че в петък и събота ще бъдат затворени два етажа, както и няколко бара“, сподели източник.

Фуншал е столицата на Мадейра и родния град на Роналдо.

Там е поставена бронзова статуя на футболиста и има хотел, кръстен на него.

Въпреки че нетното му състояние се оценява на между 1,2 и 1,4 милиарда долара, решението на Роналдо да посети отново родния си град е изключително сантиментално, тъй като е израснал в бедност и е делил стая с всичките си братя и сестри.

Той напуска дома си на 11-годишна възраст, за да се присъедини към Спортинг Лисабон.

Джорджина се запознава с Кристиано през 2016 г., когато привлича вниманието му, работейки като продавач-консултант в магазин в Мадрид.