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В Одеса мъж стреля в център за мобилизация на войници

Извършителят е задържан, няма жертви

03.08.2026 | 07:20 ч. Обновена: 03.08.2026 | 07:36 ч. 38
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

В Одеса мъж е бил задържан, след като е открил огън по служители на териториалния център за мобилизация на военни по време на мобилизационно мероприятие.

Това съобщиха от Главното управление на националната полиция в Одеска област на сайта си, като добавиха, че е оказана медицинска помощ на четирима ранени служители на центъра. Неизвестният мъж е стрелял няколко пъти с пистолет срещу служителите, докато са извършвали дейности по уведомяване на населението, предава БНР.

По неофициални данни има четирима ранени.

След проведените следствени действия са били установени всички обстоятелства около инцидента и са били предприети необходимите мерки, допълват от полицията.

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