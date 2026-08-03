В Одеса мъж стреля в център за мобилизация на войници

В Одеса мъж е бил задържан, след като е открил огън по служители на териториалния център за мобилизация на военни по време на мобилизационно мероприятие.

Това съобщиха от Главното управление на националната полиция в Одеска област на сайта си, като добавиха, че е оказана медицинска помощ на четирима ранени служители на центъра. Неизвестният мъж е стрелял няколко пъти с пистолет срещу служителите, докато са извършвали дейности по уведомяване на населението, предава БНР.

По неофициални данни има четирима ранени.

След проведените следствени действия са били установени всички обстоятелства около инцидента и са били предприети необходимите мерки, допълват от полицията.