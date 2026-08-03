21 графики на Гоя в "Квадрат 500" от утре

Изложба с 21 графики на испанския художник Франсиско Гоя (1746–1828) от колекцията на Националната галерия ще бъде подредена в "Квадрат 500". Експозицията "Франсиско Гоя. Сънища на будния разум" ще бъде открита на 4 август, вторник.

Показаните произведения проследяват развитието на автора от ранните му офорти, повлияни от Диего Веласкес, до върховите постижения на забележителен с остротата си социален тълкувател, интерпретатор на мрачни събития и сложни характери. В експозицията са включени творби от четирите най-известни графични серии на Гоя – "Капричос", "Бедствията на войната", "Тавромахия" и "Диспаратес". Неин куратор е Калин Николов

В НХГ се съхраняват седем творби от серията на Гоя "Капричос", 1799 г. Осмиването на институционалните опори на властта, църквата, инквизицията, паразитизма на феодалното благородничество, моралния разпад сред социалните класи, е повод серията да бъде забранена за показване.

Серията "Бедствията на войната", която Гоя започва около 1810-а и се връща към нея около 1820-а, не е била публикувана от художника приживе. Една от творбите е наименована "Затворник. Задържането е толкова варварско, колкото и престъплението" и е считана за уникална, тъй като рядко се среща в други музейни и частни колекции от света.

"Тавромахия", създадена вероятно между 1815 и 1816 г. отразява интереса на Гоя към бикоборството. Тези графики съчетават крещящата жестокост на коридата с възхищението от умението и вълнуващото действие на игрите. От общо 33-те гравюри от серията Националната галерия притежава пет.

По същото време, когато все още работи върху "Тавромахия", художникът вероятно е започнал и серията, озаглавена "Диспаратес" (глупост или безумие). Фантастичните композиции са криптирани алегории, чиято дълбочина е очаровала творци като Бодлер, Юго, Дьолакроа. В колекцията на НХГ се намират четири от тях, две от които - "Глупоста на младите бикове" и "Начин на летене" – са емблематични за гения на художника.

В експозицията е включен и офортът "Слепият певец", емоционално определен от Николай Райнов в неговата "История на пластичните изкуства" от 1939 г. като "пръв" сред "любопитните и важни" графични произведения на Гоя. Изложбата завършва една творба на испанския сюрреалист Салвадор Дали (1904–1989), посветена на Гоя и неговите "Капричос".

Франсиско Гоя (1746–1828) е сред най-забележителните и влиятелни творчески личности в световната култура. Създава над 1 000 живописни и графични произведения. Определят го като последния представител на класическите школи и предшественик на модерното изкуство. Всеобхватното му дело – живопис, графики и рисунки – се превръща във водещ естетически принцип за много от художествените направленията през XIX и XX век, включително импресионизма, експресионизма и сюрреализма.

Изложбата "Сънища на будния разум" ще остане в залите на "Квадрат 500" до 21 октомври.