Зеленски, заедно с Тръмп, предложил на Путин да се срещнат в САЩ

Украинският президент Володимир Зеленски заяви по време на Междуправителствената конференция на Европейския съюз, че заедно с американския си колега Доналд Тръмп е предложил на руския лидер Владимир Путин да се срещнат в САЩ, предаде агенция УНИАН.
"Предлагахме на Путин да се срещнем където и да било, стига да можем да вземем реални решения за прекратяване на войната", посочи Зеленски преди да замине за срещата на върха на Г-7 във Франция.
По думите му, Путин досега е отказвал такава среща, предава БТА.
"Обсъждахме със САЩ и Франция възможност за среща с Русия в кулоарите на форума на Г-7 с участието на всички демократични държави. Путин не желае това", каза украинският лидер.
Той добави, че вчера е обсъдил с Тръмп, че "такава среща може да бъде организирана в САЩ във формат, на който Путин ще бъде значително по-трудно да откаже най-вече на американския президент".
"Ще видим какво ще стане. Ако Русия се откаже от този шанс, ще се наложи да бъде оказан допълнителен натиск", подчерта Зеленски.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.