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Издирваха млад българин край Тасос, намерили го да плува в морето

Не е имало непосредствена опасност за живота му

16.06.2026 | 09:09 ч. Обновена: 16.06.2026 | 09:18 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Успешно завърши спасителна операция в морската зона край плажа Парадайс на остров Тасос, след като беше подаден сигнал за изчезнал 23-годишен български гражданин, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Веднага след получаване на информацията пристанищните власти в Кавала и Тасос са задействали предвидените процедури за издирване на младия мъж. В операцията е участвал патрулен катер на бреговата охрана, а паралелно са били извършени и проверки по крайбрежието.

Младият българин е бил открит от частния плавателен съд „SKI", който също се е включил в издирването в района.

Според официалната информация 23-годишният мъж е бил намерен да плува в морето и не е бил в непосредствена опасност за живота си. След откриването му той е бил качен на борда и с помощта на патрулния катер на бреговата охрана е транспортиран безопасно до брега.

Инцидентът приключи без пострадали.

 

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