Полицай простреля фатално едногодишно дете (ВИДЕО)

Едногодишно дете беше убито в щата Мисисипи, след като полицията откри огън по движещ се автомобил на паркинг пред Walmart в малкия град Сенатобия. Случаят предизвика силно обществено напрежение, а семейството на детето настоява властите да публикуват видеозаписи, които да покажат дали полицаите наистина са били в опасност да бъдат блъснати, когато един от тях е стрелял.

Инцидентът е станал на 14 юни. Детето е пътувало в автомобил заедно с майка си Велесия Уайли и още една жена, когато полицията реагирала на сигнал за кражба от магазин. Според семейството колата се е отдалечавала от мястото, докато според версията на полицаите автомобилът се е движел към тях.

"Гледах как бебето ми поема първия си дъх и гледах как поема последния си дъх", каза Велесия Уайли на пресконференция в понеделник, цитирана от Associated Press (АР).

Другата жена в автомобила, чието име не е съобщено, е получила критични наранявания, според Бюрото за разследване на Мисисипи, което води проверката по случая.

Искане за видеото от стрелбата

На пресконференция в местна църква, заедно с родителите и бабите и дядовците на детето, адвокатът по граждански права Бен Кръмп заяви, че най-добрият начин да се установи дали полицаите са били в риск, е публично да бъдат разпространени всички налични записи - от бодикамери, камери на полицейски автомобили или охранителни камери на Walmart.

"Ако това е истината, покажете ни го. Колкото повече забавяте публикуването на видеото, толкова по-недоверчиви ставаме", категоричен е Кръмп.

Говорителката на Бюрото за разследване на Мисисипи Бейли Мартин отказа да коментира с какви видеозаписи разполагат разследващите и дали те ще бъдат публикувани.

"Този случай е поставен като основен приоритет и в момента множество агенти работят неуморно, за да гарантират, че всеки аспект от разследването ще бъде подробно проверен", посочи Мартин в писмено изявление.

От агенцията уточниха, че полицаите не са пострадали. Началникът на полицията в Сенатобия Харолд Вандерфорд не е отговорил на телефонно съобщение с искане за коментар в понеделник.

Версиите на полицията и семейството

Миналата седмица щатските разследващи представиха първоначална версия за стрелбата. Според нея, когато полицаите от Сенатобия пристигнали пред Walmart, заварили две жени и дете, които се качвали в автомобил и потегляли.

"Полицаите се опитали да спрат автомобила, но шофьорът потеглил в посока към служителите и едва не блъснал един от тях. След това полицай произвел изстрел, а автомобилът напуснал мястото", се казва в изявлението на агенцията.

Майката на детето твърди, че сигналът за кражба е бил свързан с кутия памперси, която носела приятелката ѝ. По думите ѝ тя смята, че приятелката ѝ е платила за памперсите. Щатските разследващи отказват да коментират тези подробности.

Кръмп постави под въпрос защо полицаите не са оставили автомобила да се отдалечи и просто не са записали регистрационния номер.

"Били са повикани за кутия памперси, а сега едно семейство трябва да погребе бебето си. Не можете да поставите тези две неща едно до друго и да го наречете разумна полицейска реакция", заяви Кръмп.

Адвокатът съобщи още, че ще бъде извършена независима аутопсия.

По думите му няма съмнение, че детето е било простреляно от полицията, но подробностите за ъглите, под които куршумите са го улучили, могат да дадат важни насоки дали полицаят е стрелял отпред срещу автомобила или отстрани - и съответно дали действително е бил в опасност.

Напрежение в Сенатобия

Стрелбата предизвика възмущение в Сенатобия, където според част от местните жители случаят е поредният в серия тревожни сблъсъци между полицията и чернокожи жители.

Експертът по полицейска дейност Иън Адамс, който преподава наказателно правосъдие в Университета на Южна Каролина, коментира пред Associated Press миналата седмица, че полицаите трябва да знаят, че "стрелбата по движещ се автомобил е много лоша идея и трябва да се избягва почти на всяка цена", като посочи опасността за пътниците и други случайни хора наблизо.