IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 64

Полша задържа заподозрян за убийството на руския карикатурист критик на Путин

Той използвал грузински паспорт

18.06.2026 | 12:20 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Полската полиция е задържала мъж, "заподозрян в участие в убийството" на руския карикатурист в изгнание, известен с рисунките си, осмиващи руския президент Владимир Путин, съобщи полският премиер Доналд Туск.

Карикатуристът беше убит в понеделник, 15 юни, в източната част на Полша.

Свързани статии

"Мъжът използва грузински паспорт. Службите работят по установяването на поръчителя на това убийство", написа Туск в социалната мрежа X.

Четиресет и четири годишният мъж бе прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска.От полицията вчера заявиха, че най-вероятно убийството е било планирано. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Полша задържа заподозрян убийство руски карикатурист критик Путин
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem