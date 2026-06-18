Полша задържа заподозрян за убийството на руския карикатурист критик на Путин

Полската полиция е задържала мъж, "заподозрян в участие в убийството" на руския карикатурист в изгнание, известен с рисунките си, осмиващи руския президент Владимир Путин, съобщи полският премиер Доналд Туск.

Карикатуристът беше убит в понеделник, 15 юни, в източната част на Полша.

"Мъжът използва грузински паспорт. Службите работят по установяването на поръчителя на това убийство", написа Туск в социалната мрежа X.

Четиресет и четири годишният мъж бе прострелян няколко пъти в град Бяла Подляска.От полицията вчера заявиха, че най-вероятно убийството е било планирано.