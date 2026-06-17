Потресаващо убийство: 50-годишен мъж умира след удар с крак в лицето заради неплатена сметка

Потресаващо убийство в град Искър. 50-годишен мъж е починал след удар с крак в лицето заради неплатена сметка в заведение в града, съобщи bTV=.
За инцидента са задържани двама души. Роднините на починалия и на един от задържаните обаче не вярват на официалната версия за фаталния инцидент, станал в нощта на празника на града.
Защо 2 дни се е крил случая, има ли и други замесени и вярно ли е, че са изтрити записи от камерите на мястото на инцидента?
Градът е общински център и тази сутрин в него се събраха много хора от три населени места, които искат справедливост и се притесняват, че част от истината може да не излезе наяве.
Инцидентът е станал по време на тридневния събор на града. В ранните неделни часове 50-годишният Галин напуска заведение и тръгва по една от съседните улици, когато е нападнат.
Според твърдения на хората и прокуратурата той е бил ударен повече от веднъж. По-късно разследващите уточняват, че са задържани не едно, а две лица. Ударите са били много, а смъртта е причинена по непредпазливост.
Близки и на първия задържан, и на жертвата – 50-годишният Галин, също са на място.
По думите на Станимир - чичо на първия задържани, съдържателят на заведението, който също е задържан, е казал „Стани, бе, татко, че ударих един и го пребих. Дай вода, че си е глътнал езика“.
"Заради 33 евро и 50 цента – неплатена сметка", посочва Станимир.
"След това се намесва нашето момче Марианчо, който казва, че отива да окаже първа помощ, защото човекът си е глътнал езика. После обаче двамата тръгват натам и не се знае какво точно е станало. Има данни, че и нашето момче е ударило веднъж след това", коментира още той.
Камерите показват само как Мариан удря. Съдържателят на заведението е снимал случката с телефона си, което е дало основание на полицията да задържи именно него, след като е прегледала записа. Според думите на Станимир съдържателят е извикал Мариан с цел.
Според местна жена е имало опити всички камери да бъдат скрити и е бил оставен само записът, в който Мариан удря.
"Защо този човек е задържан два дни по-късно? Защо не още същия ден? Бил е задържан за разпит и после е освободен. А истинският извършител е той. Къде бяха органите на реда? Кой позволи заведението да работи толкова късно? Защо нямаше охрана и полиция", коментира тя.
"Разбрахме за инцидента в неделя следобед. Възмущава ни това, че един от извършителите е задържан два дни по-късно", коментира кметът на близкото село Староселци, като изрази съмнения за протекции към съдържателя на заведението. Той призова за щателна проверка по случая.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.